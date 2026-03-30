Internetbetrüger am Werk

Gleich zwei Personen sind innerhalb kurzer Zeit Opfer derselben Betrugsmasche geworden. In beiden Fällen erhielten die Betroffenen SMS von angeblichen Finanzdienstleistern, wonach unberechtigte Zahlungen von ihren Konten durchgeführt worden seien.



Am Wochenende kontaktierte ein 61-jähriger Österreicher nach einer solchen Nachricht die angegebene Telefonnummer. Über mehrere Gesprächspartner hinweg wurde er an einen vermeintlichen Sicherheitsexperten weitergeleitet. Durch gezielte Täuschung wurde er dazu gebracht, Geld auf ein angebliches Treuhandkonto zu überweisen. Insgesamt tätigte er zwei Überweisungen in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags auf ein deutsches Konto. Eine weitere Überweisung im mittleren vierstelligen Bereich wurde von seiner Bank gestoppt.



Einen Tag später, wurde eine 30-jährige Frau aus Westendorf auf ähnliche Weise kontaktiert. Auch sie folgte den Anweisungen eines vermeintlichen Mitarbeiters und überwies in zwei Tranchen einen niedrigen fünfstelligen Betrag auf ein neu eingerichtetes Konto.



In beiden Fällen stellte sich heraus, dass es sich um Betrug handelte. Die Polizei ermittelt.