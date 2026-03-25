Vortäuschung von Wohnungsvermietungen: Mehrere Opfer um hohe Geldbeträge gebracht

Ein 81-jähriger deutscher Staatsangehöriger steht im Verdacht, über mehrere Monate hinweg zahlreiche Menschen durch vorgetäuschte Wohnungsvermietungen geschädigt zu haben. Laut aktuellen Ermittlungen soll der Mann im Zeitraum von 4. August 2025 bis 23. März 2026 mindestens zwölf Personen eine Wohnung in Oberndorf zur Miete angeboten haben – ohne tatsächlich eine Vermietung beabsichtigt zu haben.



Das Vorgehen war dabei stets ähnlich: Der Beschuldigte verlangte von den Interessenten eine Kaution im Voraus. Nachdem die Zahlungen erfolgt waren, kam es jedoch zu keiner Wohnungsübergabe. Für die Betroffenen entstand dadurch ein finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.



Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Weitere mögliche Geschädigte können derzeit nicht ausgeschlossen werden.