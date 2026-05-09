Medienfreie Woche an MS Kirchberg begeistert

Eine Woche lang blieb an der MS Kirchberg nicht nur das Handy stumm – auch Tablets, Smartwatches, Computer und interaktive Tafeln hatten Pause. Statt Bildschirm gab es Gespräche, Gruppenarbeiten, Bewegung, Kreatives und gemeinsames Tun – ganz nach dem Motto „Abschalten und Durchstarten“!



In der medienfreien Woche, organisiert von den Klassensprechern gemeinsam mit der Direktion, galt ein klares Prinzip: Handys, Tablets und Smartwatches bleiben zu Hause, Computer oder interaktive Tafeln werden nicht benützt.



Königsdisziplin für ganz Mutige

Und dann gab es die Königsdisziplin: die Challenge für besonders Mutige – Handy am Montag abgeben, erst am Freitag zurückbekommen. Und genau diese Challenge wurde zum Highlight: 64 von 145 Schüler hielten durch und und blieben über die gesamte Schulwoche „handyfrei“.



Zum Abschluss der Woche gab es nun Anerkennung für alle: Jeder Schüler wurde mit einem Hausübungsgutschein belohnt. Für die 64 besonders Mutigen steht zusätzlich ein Ausflug in den Erlebnispark Familienland Pillersee auf dem Programm – finanziert durch Sponsoren.



Beim Projektabschluss zeigten sich die Vertreter der Raiffeisenbank und Bürgermeister Helmut Berger beeindruckt von diesem tollen Projekt. Abschalten und Durchstarten – die MS Kirchberg hat gezeigt, dass dies auch für unsere jungen Menschen möglich ist.