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Kitzbüheler Anzeiger
Immobilienverkäufe Symbolbild
Foto: erstellt durch ChatGPT
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
08. Mai 2026

Tauwetter am Immobilienmarkt

Während am Kitzbüheler Immobilienmarkt im abgelaufenen Jahr ein Minus von knapp acht Prozent bei den Verkäufen verzeichnet wurde, scheint aktuell eine gewisse Marktentspannung zu erfolgen. Ein Rundruf bei einigen heimischen Immobilienmaklern und -entwicklern zeigt, dass die ersten Monate des Jahres wieder Bewegung mit sich gebracht haben. Denn nach einer Phase der Zurückhaltung in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Nachfrage seit Jahresbeginn wieder s ...

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