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Kitzbüheler Anzeiger
Spatenstich-25_19_2026_Mair

Strahlende Gesichter beim Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Hochfilzen – bis zum Baubeginn war es ein langer Weg.

ABO PUR

Hochfilzen

von Margret Klausner
08. Mai 2026

Baustart für lang ersehntes Feuerwehrhaus

Die Hochfilzener Feuerwehrmänner strahlten am Sonntag mit der Sonne um die Wette – im Rahmen des Florianikirchgangs wurde der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus gesetzt. Mit dabei waren unter anderem LA Kathrin Brugger und Bezirkshauptmann Martin Grander. Auch Feuerwehrkommandant Johannes Bergmann war die Freude ins Gesicht geschrieben. Schließlich war es ein langer Kampf, bis es so weit war. Zeitweise stand sogar die Abhaltung einer Volksbefragung im Rau ...

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