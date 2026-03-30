Fahrzeuglenker raste auf Polizistin zu – Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Am späten Abend des 28. März 2026 kam es im Brixental zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einer Polizeistreife. Gegen 22:10 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Westendorf zu einem Fahrzeuglenker mit auffälliger Fahrweise auf die B170 im Bereich Hopfgartner Wald in Fahrtrichtung Wörgl beordert.



Als die Beamten in der Bahnhofstraße in Hopfgarten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, eskalierte die Situation: Der Lenker fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit direkt auf die Polizisten zu. Eine Beamtin konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen und so verhindern, vom Fahrzeug erfasst zu werden.



Der Pkw setzte seine Fahrt fort, woraufhin eine Verfolgung durch Streifen der Polizeiinspektionen Westendorf und Kirchberg aufgenommen wurde. Die Flucht führte über die B170 in Richtung Kelchsau und weiter über den Glantersberg.



Zeitgleich errichteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Wörgl und Kufstein eine Straßensperre im Bereich einer Brücke bei der Kreuzung Zillfeldweg in der Kelchsau. Dort konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden.



Der Lenker, ein 57-jähriger Österreicher, wurde festgenommen. Laut Polizei wies er eine augenscheinliche Beeinträchtigung auf. Einen Alkomattest verweigerte der Mann. Er wurde anschließend zur Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.