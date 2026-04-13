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Kitzbüheler Anzeiger
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Einsatz in einem Kirchberger Hotel - bei Umbauarbeiten geriet eine Decke in Brand. (Symbolfoto)

Foto: Pixabay

Meldungen

von Kitzbüheler Anzeiger
13. April 2026
aktualisiert: 13.04.26, 18:36 Uhr

Schwelbrand in Hotel in Kirchberg in Tirol – erheblicher Sachschaden

Am Montag wurde eine Polizeistreife aufgrund eines Brandmeldealarms zu einem Hotel in Kirchberg in Tirol beordert. Beim Eintreffen der Polizei standen bereits mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.
Erhebungen vor Ort ergaben, dass es sich um einen Schwelbrand im Bereich von Zwischenwänden handelte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zuge von Flexarbeiten im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Trotz umgehender Löschversuche der anwesenden Bauarbeiter breitete sich der Brand bis in das Dachgeschoss aus.

Zur Eindämmung des Feuers mussten durch die Feuerwehr mehrere Zwischenwände sowie Teile des Daches geöffnet werden. Um 14:19 Uhr konnte schließlich „Brand-Aus“ gemeldet werden.
Es entstand erheblicher Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen mit drei Einsatzkräften, insgesamt zehn Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Kirchberg in Tirol, Brixen im Thale und St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, der Bezirksfeuerwehrkommandant sowie zwei Beamte der Polizei.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Kirchberg und Brixen im Thale hatte sich der Brand bereits bis ins Dachgeschoss ausgedehnt. Rund 60 Einsatzkräfte standen im Einsatz, um das Feuer einzudämmen.

Die Löscharbeiten gestalten sich weiterhin aufwendig: Um an die Glutnester zu gelangen, müssen Teile der Einrichtung entfernt sowie Wände geöffnet werden.

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