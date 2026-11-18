Kitzbühel kann sich erneut über einen internationalen Auszeichnungsregen freuen. Bei den World Ski Awards, deren Sieger vor Kurzem bekannt gegeben wurden, gingen gleich fünf Titel in die Gamsstadt. Besonders bemerkenswert: Sämtliche österreichischen Kategorien wurden von Kitzbüheler Betrieben beziehungsweise der Destination Kitzbühel gewonnen.



Die Bergbahn AG Kitzbühel setzte sich in der Kategorie „World‘s Best Ski Resort Company 2026“ gegen internationale Mitbewerber durch. Nominiert waren unter anderem Aspen Snowmass aus den USA, die Société des Trois Vallées aus Frankreich und die Schweizer Weisse Arena Gruppe. Damit konnte das Kitzbüheler Bergbahnunternehmen seinen Vorjahreserfolg wiederholen.



Dominanz in der nationalen Wertung

Auch in der nationalen Wertung dominierte Kitzbühel. Die Wintersportdestination wurde als „Austria‘s Best Ski Resort 2026“ ausgezeichnet und setzte sich gegen namhafte Konkurrenten wie Lech Zürs am Arlberg, St. Anton, Saalbach Hinterglemm und die SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental durch. Über den Titel „Austria‘s Best Ski Hotel 2026“ freut sich das Schlosshotel Kitzbühel. Zu den weiteren Nominierten zählten übrigens u.a. der Kaiserhof Kitzbühel, das Kempinski Hotel Das Tirol und der Stanglwirt in Going.



Der Rasmushof sicherte sich erneut die Auszeichnung als „Austria‘s Best Ski Boutique Hotel“. Auch die Hahnenkamm Lodge darf wieder jubeln: Das Haus erhielt bereits zum achten Mal in Folge den Titel „Austria‘s Best Ski Chalet“. Eigentümerin Natacha Coorevits betont in einer Aussendung vor allem die enge Verbundenheit des Hauses mit Kitzbühel und der Region. Die World Ski Awards wurden 2013 ins Leben gerufen und zeichnen herausragende Leistungen im internationalen Skitourismus aus. Über die Sieger entscheiden Branchenexperten und Skitouristen aus aller Welt durch eine Online-Abstimmung.

