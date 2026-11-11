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Kitzbüheler Anzeiger
KitzSki Pressekonferenz 2026

Von links: Arne Freundt (CEO, BOGNER), Vorstandsvorsitzender Anton Bodner, Vorstand Gabriel Sieghartsleitner, Wolfgang Maier (Vorstand Sport, Deutscher Skiverband) und Vorstand Christian Wörister.

Foto: KitzSki/Liner
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
11. November 2026

KitzSki präsentierte Neuerungen für die kommende Saison

Bei einer Pressekonferenz im Bogner-Headquarter in München präsentierte die Bergbahn AG Kitzbühel die Neuerungen für den Winter 2026/27. Im Mittelpunkt stehen Investitionen in die technische Beschneiung, Anpassungen auf den Pisten sowie der Neubau der Parkgarage bei der Fleckalmbahn. Auch beim Ticketkauf gibt es Änderungen. Der Saisonstart erfolgte bereits am 6. November am Resterkogel mit konserviertem Altschnee.

16 Millionen Euro für S ...

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