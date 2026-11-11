Zweite Nacht der Redner mit neuen Denkanstößen

Die zweite Nacht der Redner Kitzbühel bot im Hotel Post in St. Johann neue Denkanstöße. Rund 50 Gäste erlebten vier Vorträge mit unterschiedlichen Themen und Perspektiven.



Conny Thalheim zeigte unter dem Motto „Mind the Gap“, wie wichtig Kommunikation ist, um Menschen und unterschiedliche Welten miteinander zu verbinden. Anett Stimmeder beschäftigte sich mit den vielen Rollen und Verantwortlichkeiten im Leben. Mit ihrem Ansatz „Der ICH-Hut“ erklärte sie, warum es wichtig ist, manche Rollen auch einmal abzulegen.



Tanja Gruber berichtete von ihren persönlichen Lebenserfahrungen. Drei Nahtoderfahrungen und ein schwerer Unfall haben ihren Blick auf das Leben verändert. Andreas F. Johann widmete sich dem Gesichterlesen und stellte sein Facemap-System vor. Für die musikalische Umrahmung sorgte Harfenistin Maria Ritter, durch den Abend führte Moderatorin Martina Kurz.

Eine Fortsetzung der Nacht der Redner ist für das Frühjahr geplant. Erste Gespräche mit möglichen Speakern laufen bereits.