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Kitzbüheler Anzeiger
Hofer Schulung Pro Holz
Foto: Pro Holz

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
10. November 2026

proHolz: Vom Baum zum Produkt

Wie vielseitig die Berufswelt rund um den Rohstoff Holz ist, erfuhren Pädagogen bei einer Exkursion durch drei Betriebe im Bezirk. Unter dem Motto „Vom Baum zum Endprodukt“ führte eine von proHolz Tirol organisierte Exkursion Anfang November durch die Wertschöpfungskette Forst–Holz.

Lehrkräfte erhielten dabei Einblicke in unterschiedliche Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten. Den Auftakt bildete der Forstbetrieb der Marktgemeinde Hopfgarten, wo Förster Manuel Pichler über Waldpflege, Holzernte und forstliche Berufe informierte. Anschließend stand eine Besichtigung der Firma Egger in St. Johann auf dem Programm. Dort lernten die Teilnehmer die industrielle Holzverarbeitung sowie die verschiedenen Lehrberufe kennen. Den Abschluss bildete die Tischlerei „Der Hofer“ in Oberndorf. Hier stand das moderne Tischlerhandwerk im Mittelpunkt. Die Pädagogen erfuhren mehr über den Berufsalltag sowie die Ausbildungsmöglichkeiten zum Tischler und Tischlereitechniker. Ziel der Exkursion war es, praxisnahe Einblicke für die Berufsorientierung an Schulen zu vermitteln.

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