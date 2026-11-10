Der Arbeitsmarkt im Bezirk bleibt robust

Ende Oktober waren im Bezirk Kitzbühel insgesamt 1.503 Personen arbeitslos gemeldet. Das zeigte das AMS Kitzbühel in einer Aussendung auf. Damit lag die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Saisonbedingt entfiel ein großer Teil der Arbeitslosigkeit auf den Tourismus, wobei in dieser Branche im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Rückgang verzeichnet wurde. Im Handel zeigte sich hingegen ein leichter Anstieg. 166 arbeitslose Per ...