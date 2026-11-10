Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Der Arbeitsmarkt im Bezirk bleibt robust
Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild Arbeitsmarkt
Foto: ChatGPT-generiert
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Galehr
10. November 2026

Der Arbeitsmarkt im Bezirk bleibt robust

Ende Oktober waren im Bezirk Kitzbühel insgesamt 1.503 Personen arbeitslos gemeldet. Das zeigte das AMS Kitzbühel in einer Aussendung auf. Damit lag die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Saisonbedingt entfiel ein großer Teil der Arbeitslosigkeit auf den Tourismus, wobei in dieser Branche im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Rückgang verzeichnet wurde. Im Handel zeigte sich hingegen ein leichter Anstieg. 166 arbeitslose Per ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles