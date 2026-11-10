Ausgezeichnete Lehrlinge vor dem Vorhang

Eine wahre Leistungsschau der heimischen Lehrlingsausbildung ist die jährliche Tyrol-Skills-Abschlussfeier.

Vergangene Woche ließ die Wirtschaftskammer Kitzbühel die diesjährigen Preisträger des Landeslehrlingswettbewerbs hochleben. Auch heuer zeigten zahlreiche junge Menschen aus der Region hervorragende Leistungen: Insgesamt stehen sechs Landessiege, zwölf zweite Plätze, acht dritte Plätze und 32 Goldene Leistungsabzeichen zu Buche.

