Gelungene Neuauflage der Wildschönauer Wirtschaftstage

Nach zehn Jahren Pause feierten die Wildschönauer Wirtschaftstage kürzlich mit ihrer dritten Auflage ein gelungenes Comeback. Bei idealem Messewetter nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, die Vielfalt der heimischen Wirtschaft kennenzulernen. Der Andrang übertraf dabei alle Erwartungen. Das Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau, das die Veranstaltung gemeinsam mit der Wildschönauer Wirtschaft (WiWi) organisierte, zieht eine positive Bilanz. „Es war schön zu sehen, wie viele Menschen unterwegs waren und mit welchem Interesse sie die Betriebe besucht haben. Vor allem aber hat dieser Tag gezeigt, was möglich ist, wenn viele gemeinsam anpacken “, so Koordinatorin Michaela Hausberger.