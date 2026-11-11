Jagdschlössl: Ehrung für 40 Jahre Unternehmertum

Im feierlichen Rahmen wurde Balthasar Lackner vom Hotel Jagdschlössl in Kirchdorf für seine 40-jährige unternehmerische Tätigkeit geehrt. Seit der Eröffnung des „Jagdhofs“ im Jahr 1986 mit fünf Zimmern und einer Gaststube entwickelte Familie Lackner den Betrieb zum heutigen Hotel Jagdschlössl. Mit Ende des Jahres 2025 haben Tochter Julia Lackner und Alexander Brigola die Führung des Hotels übernommen.