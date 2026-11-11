Sein Plädoyer zielte darauf, mögliche Nutzungen zusammenzudenken – vom Wintersport über die Bewässerung bis zur Hilfe bei Waldbränden.



Nicht jeder Einwand gegen einen Speichersee ist deshalb falsch. Wer in die Bergwelt eingreift, muss sich Fragen gefallen lassen: Was bedeutet das für den Standort, für Lebensräume und den Wasserhaushalt? Woher kommt das Wasser, wann wird es entnommen und wer braucht es noch? Der Schutz der Natur muss Maßstab jeder Planung bleiben.

Fragen zum Schutz des Lebensraums

Zur ehrlichen Abwägung gehört für mich aber ebenso die Frage, was eine Anlage über ihren ursprünglichen Zweck hinaus leisten könnte. Lässt sich gespeichertes Wasser bei Trockenheit sinnvoll nutzen? Solche Möglichkeiten sollten konkret geprüft werden. Sie sind weder selbstverständlich noch ein Freibrief für jeden Bau. Mich überzeugt an Maiers Anstoß vor allem die Aufforderung, weiterzudenken. Wintersport, Naturschutz und der Umgang mit Wasser sollten gemeinsam betrachtet werden. Eine ganzheitliche Lösung muss sich daran messen lassen, ob sie tatsächlich mehr Nutzen bringt und die Eingriffe vertretbar bleiben. Offenheit und kritisches Hinsehen gehören für mich zusammen.