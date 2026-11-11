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Kitzbüheler Anzeiger
Meisterfeier NEu

Zu den Fachkräften, die die Meisterprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg absolvierten, gehört Fabian Schneider aus St. Johann (l.).

Foto: Die Fotografen
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St. Johann

von Laura Hirnsberger
11. November 2026

Neue Meister braucht das Land

Insgesamt 18 neue Meister aus dem Bezirk Kitzbühel wurden in Innsbruck ausgezeichnet. Sebastian Hirnsberger aus St. Johann holte sich seinen zweiten Meistertitel.
Mit dem Einzug der Innungsfahnen wurde am vergangenen Freitag im Congress Innsbruck die diesjährige Tiroler Meisterverleihung im Gewerbe und Handwerk eröffnet. Insgesamt 389 Absolventen aus 36 Berufen erhielten ihre Meisterbriefe und Befähigungsnachweise. Auch der Bezirk Kitzbühel war mit ...

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