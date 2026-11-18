Im Business-Kontext von Leidenschaft zu sprechen, mutet im ersten Augenblick vielleicht etwas seltsam an. Doch Leidenschaft, – fest an etwas zu glauben und für etwas zu brennen – ist ein wichtiger Grundpfeiler, um erfolgreicher Unternehmer zu sein.



Und genau um dieses Feuer ging es bei der jüngsten Auflage des Sparkasse-Business-Frühstücks, das schon zum Fixtermin im wirtschaftlichen Kalender der Gamsstadt geworden ist.

Als Referentin stand diesmal Sandra Gleich am Podium. Die gebürtige Fieberbrunnerin war u.a. für Stiegl in Salzburg tätig und machte sich schließlich mit ihrer Marketing- und Werbeagentur selbständig. Insofern kann sie auch eigene Erfahrungen einbringen wenn es darum geht, das Business, für das man brennt, aufzubauen.



Daraus leitete sie einige Erkenntnisse ab, die sie mit dem Publikum im Hahnenkammsaal des Rathaus Kitzbühel teilte. Erkenntnis Nummer eins: Vergleich macht austauschbar. Das zu tun, was alle machen, weil es eben gerade en vogue ist kann kein Erfolgsrezept sein. Und immer nur den vermeintlichen Trends in der eigenen Branche hinter herzujagen, macht kein gutes Businesskonzept aus.

Die Expertin nahm dann auch gleich noch eine andere „heilige Kuh“ der Geschäftswelt ins Visier: den USP, also das Alleinstellungsmerkmal, das ein Unternehmen von allen anderen abhebt. „Jeder Mensch ist individuell. Die Unternehmerpersönlichkeit selbst ist das USP“, sagt Sandra Gleich.



Nimm die Angst und geh mit ihr den Weg

Ständiger Begleiter für alle, die unternehmerisch tätig sind, ist die Angst. Angst, dass man nicht genug verdient, dass ein Projekt nicht funktioniert oder eine Idee nicht so zündet, wie man sich das vorgestellt hat. „Auch wenn du Angst hast: Mach es trotzdem“, sagt die Expertin. Denn Angst kann man nicht einfach abschalten. Aber man kann mit ihr den Weg gehen. Das soll übrigens kein Plädoyer sein, sich blind in alle Unternehmungen zu stürzen, ohne Rücksicht auf Finanzierbarkeit oder Konsequenzen. Zunächst sollte man seine Idee prüfen, alles gut durchkalkulieren, sich Rat holen und dann entscheiden. Wenn man sich entschieden hat, lohnt es sich, dranzubleiben.



Auf dem Weg werden viele Hochs und Tiefs warten. Zu glauben, das Unternehmerleben gleitet wie ein Schiff auf ruhiger See, ist ein Trugschluss. Zunächst, gleich nach der Selbständigkeit, ist da diese Euphorie, die einen über jedes Hindernis trägt und keine Zweifel zulässt. Stellt sich der Alltag ein, schwingt das Pendel dann allzu schnell ins Gegenteil um. Aus diesem Loch heraus gibt es zwei Entscheidungswege: entweder, ich hänge das Business an den Nagel, oder ich suche mir Motivation unter dem Motto: „Jetzt erst recht!“



Übrigens: Motivation ist gut, aber das Geschäft, für das ich brenne, soll mich nicht verbrennen. Nicht nur, was die eigenen körperlichen Reserveren betrifft, auch die finanzielle Gesundheit darf nicht ins Hintertreffen geraten.

Das Zaubermittel der Wahl ist hier der Businessplan. „Du musst deine Zahlen im Griff haben“, unterstrich Sandra Gleich.

Dies vorausgesetzt, riet die Expertin dennoch dazu, auch auf „den Bauch“ zu hören, statt nur auf den Kopf. Die eigene Intuition, das Gespür, ob etwas funktionieren wird, ist viel wert, denn: „Der Verstand arbeitet mit dem, was war – mit der Vergangenheit. Intuition richtet sich auf die Zukunft.“



Echte Veränderung beginnt im Kleinen

Das ist alles schön und gut, wenn man etwas gefunden hat, wofür man „brennt“. Doch wie findet man heraus, was das ist? Auch dafür gibt es einige einfache Schritte.

Zunächst geht man mit offenen Augen durch die Welt und holt sich Inspiration. Das kann ein Buch sein, ein aktuelles Thema, Ideen aus den sozialen Netzwerken oder Anregung durch Freunde und Familie. Die Bereitschaft, Neues auszuprobieren ist hier besonders wichtig. Routinen geben einem zwar Sicherheit, manchmal fühlen sie sich aber auch an wie eine Falle, in der man feststeckt. Um hier herauszukommen hilft nur die Veränderung.



Richtige Veränderung ist etwas, das wir Menschen gerne meiden, sie hilft aber, neue Perspektiven zu finden. Dabei muss man nicht gleich alles umreißen. Veränderung beginnt mit kleinen Schritten. „Mal was Gelbes anziehen statt nur schwarz oder einmal mit dem linken statt dem rechten Fuß aus dem Bett aufstehen“, so die Expertin.

Wer genau aufgepasst hat, kann feststellen, dass diese Tipps nicht ausschließlich etwas für Unternehmer sind: Jeder kann davon profitieren, das zu finden, wofür man brennt.