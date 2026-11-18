Nina Wallner und Susanne Gleiß-Wegscheider zählen zu den herausragenden Unternehmerinnen, die beim Woman in Business Award 2026 ausgezeichnet wurden. Damit schafften es zwei Tirolerinnen unter die Besten Österreichs. Besonders groß war die Freude bei Susanne Gleiß-Wegscheider von der Sattlerei Gleiß in Landeck, die sich den ersten Platz in der Kategorie „Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres“ sicherte.



Auch Nina Wallner, selbstständige SPAR-Kauffrau in Söll, zählt zu den ausgezeichneten Unternehmerinnen. Die selbstständige Spar-Kauffrau führt seit 2022 ihren eigenen Lebensmittelmarkt. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bereits 2004 mit einer Lehre bei Spar. Über verschiedene Führungspositionen entwickelte sie sich zur Unternehmerin und verwirklichte schließlich ihren Traum vom eigenen Markt. Der Woman in Business Award macht die Leistungen selbstständiger Frauen sichtbar und rückt ihre Geschichten in den Fokus.