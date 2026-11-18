Mit aktuellen wirtschaftlichen Themen und wertvollen Impulsen für die unternehmerische Zukunft beschäftigte sich die Junge Wirtschaft (JW) Kitzbühel im Rahmen zweier Informationsveranstaltungen. Bei einem Unternehmer-Frühstück zum Thema Kryptowährungen sowie einem Fachvortrag zur Pension und Pensionsreform erhielten die Teilnehmer vielfältige Einblicke und praxisnahe Informationen für ihre unternehmerische und persönliche Zukunftsplanung.



Ein Blick in die digitale Finanzwelt

Bitcoin, Kryptowährungen und digitale Währungen sind längst kein Nischenthema mehr, sondern zunehmend Teil der wirtschaftlichen Realität. Um einen Einblick in dieses dynamische und komplexe Thema zu ermöglichen, lud die Junge Wirtschaft Kitzbühel zu einem exklusiven Unternehmer-Frühstück ins Raiffeisenhaus Oberndorf. Im Rahmen des Expertenvortrags von Manuel Schleifer wurden aktuelle Entwicklungen rund um Bitcoin und Kryptowährungen beleuchtet und deren Bedeutung für Wirtschaft und Unternehmertum thematisiert.



Pensionsthemen im Fokus

Bei einer weiteren Veranstaltung der Jungen Wirtschaft Kitzbühel standen die aktuellen Entwicklungen rund um Pension und Pensionsreform in Österreich im Mittelpunkt. Nathalie Brünker und Gerhard Traunfellner informierten über die jüngsten Veränderungen und erläuterten deren Auswirkungen auf praxisnahe Weise.



Für Stefan Monitzer, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Kitzbühel, zeigen beide Veranstaltungen die Bedeutung von kontinuierlichem Austausch: „Beide Veranstaltungen haben unseren Teilnehmern wertvolle Impulse für ihre Zukunft mitgegeben. Als Junge Wirtschaft ist es uns wichtig, aktuelle Themen aufzugreifen und Wissen zu vermitteln.“