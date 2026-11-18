Die „Alpinen Gastgeber Tirol“ sind die Interessenvertretung der Privatzimmervermieter und Ferienwohnungen – rund 34 Prozent aller Nächtigungen in Tirol werden in diesem Segment registriert. Der Verband, der rund 2.200 Mitglieder aufweist, macht sich seit 30 Jahren für Qualität und Weiterentwicklung stark und zeichnet Mitgliedsbetriebe mit der Edelweiß-Auszeichnung aus.

Dieser erfolgreiche Weg müsse mit Elan weitergeführt werden, damit das Rückgrat des Tiroler Tourismus gesund bleibt, forderte Obfrau Elisabeth Kurz-Lindner anlässlich des Tags der Qualität am 12. November.



Von den 21.691 Beherbergungsbetrieben in Tirol sind 18.066 kleinstrukturiert und familiengeführt, das entspricht rund 83 Prozent. Dazu zählen Quartiere von 1 bis 30 Betten: Privatquartiere, private Ferienwohnungen und gewerbliche Ferienwohnungen. Die Betriebe in diesen Kategorien verfügen über 158.173 der insgesamt 338.537 Gästebetten im Land (rund 47 Prozent), rund 34 Prozent aller Nächtigungen in Tirol – konkret 16,7 Mio. von 49,6 Mio. – entfielen im Tourismusjahr 2024/25 auf sie. Elisabeth Kurz-Lindner, Obfrau der Alpinen Gastgeber Tirol, setzt auf Austausch und Zusammenhalt: „18.066 kleinstrukturierte, familiengeführte Betriebe prägen den Tiroler Tourismus. Wir, die Alpinen Gastgeber Tirol, verstehen uns als Sprachrohr dieser Betriebe. Wir bündeln Wissen, teilen Erfahrungen und entwickeln uns gemeinsam weiter. Unser Motto ist: Gemeinsam geht es leichter, denn geteiltes Wissen ist doppeltes Wachstum“.



Die Alpinen Gastgeber bieten ihren Mitgliedsbetrieben unter anderem Unterstützung bei Professionalisierung der Organisation und Vermarktung. 30 Jahre Qualität und Weiterentwicklung



Fünf Edelweiß sind höchstes Gütesiegel

Mit der Edelweiß-Auszeichnung, die heuer ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, schaffen die Alpinen Gastgeber ein Qualitätsversprechen, an dem sich Gäste orientieren können. Sie ist gleichzusetzen mit der Sternekategorisierung in der Hotellerie, Mitgliedsbetriebe der Alpinen Gastgeber können sich dafür anmelden, werden getestet und sodann mit drei bis fünf Edelweiß ausgezeichnet.



Ferienwohnungen statt Privatzimmer

Das Konzept der Privatvermieter – Urlaub bei den Locals – hat sich über die Jahre verändert. Früher war es vielleicht ein einfaches Bett mit Waschschüssel – heute erwartet die Gäste ein gemütliches Zimmer oder eine liebevoll ausgestatte Ferienwohnung mit geprüfter Edelweiß-Qualität. Die Entwicklung ist zudem klar messbar: Bei den Ferienwohnungen kamen in den letzten 10 Jahren 2.110 Betriebe hinzu (+15 Prozent), die Bettenzahl stieg um 24.874 (+21 Prozent).

Bei den Privatquartieren sank die Zahl der Betriebe um 1.731 (−43 Prozent), die Bettenzahl um 12.399 (−43 Prozent). Grund dafür sind oft Betriebsübergaben – die jüngere Generation führt sie dann in anderer Form weiter.

