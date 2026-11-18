Die Digitalstadt Kitzbühel wird weiterentwickelt und soll 2027 wieder zugänglich sein. Neue Funktionen sollen Geschichte, Kultur und Innenstadtbetriebe virtuell erlebbar machen. Bei der Präsentation „Die Stadt erwacht“ stellte David Großlercher, Amtsleiter der Digitalstadt Kitzbühel, vergangene Woche den aktuellen Prototyp und die nächsten Schritte vor. Künftig sollen Besucher bei einem virtuellen Rundgang durch die Innenstadt spielerisch die Geschichte und Kultur Kitzbühels kennenlernen. Die Inhalte wurden gemeinsam mit dem Museum Kitzbühel und Stadtführer Pepi Treichl aufbereitet. Eine digitale Figur nach seinem Vorbild wurde als möglicher Begleiter präsentiert.



Neue Möglichkeiten für Betriebe

Auch die Innenstadtbetriebe sollen stärker eingebunden werden. Vorgesehen sind kostenlose digitale Schaufenster mit Logo und individuellem Erscheinungsbild. Zusätzlich können Unternehmen ihren Auftritt um interaktive Spiele, begehbare 3D-Geschäfte oder dreidimensionale Produktmodelle erweitern.



Ein Schwerpunkt liegt auf dem amerikanischen Markt. Laut einer Zielgruppenanalyse bieten die USA aufgrund ihrer Kaufkraft, Digitalaffinität und ihres touristischen Potenzials gute Voraussetzungen.



Neustart für 2027 geplant

Die Digitalstadt war bereits seit Oktober 2023 über die Plattform Spatial.io zugänglich. Die neue Version entsteht auf einer in Österreich entwickelten Lösung. Während der Umstellung ist die Digitalstadt öffentlich nicht zugänglich. Die Veröffentlichung wird für das erste oder zweite Quartal 2027 angestrebt. Künftig soll ein Link genügen, um die virtuelle Innenstadt ohne zusätzliche App auf Smartphone, Tablet oder Computer zu erkunden. Auch ein englischsprachiger Rundgang ist vorgesehen. Ziel ist es, Gästen bereits vor ihrer Anreise Kitzbühel näherzubringen.