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Kitzbüheler Anzeiger
VTT Wertschoepfung

Stefan Haigner (Gesellschafter der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung), Benjamin Kneisl (Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände) und Hubert Siller (Leiter MCI Tourismus) während der Pressekonferenz des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände im Media Campus Tirol in Innsbruck.

Foto: VTT/Hetfleisch

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
11. November 2026

Tourismus bringt 8,3 Milliarden für Tirol

Der Nächtigungstourismus erwirtschaftete in Tirol im Tourismusjahr 2024/25 rund 8,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Auch die Tourismusverbände investieren Millionen in die Regionen. Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Tirols.

Laut einer Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) löste der Nächtigungstourismus im Tourismusjahr 2024/25 eine Bruttowertschöpfung von rund 8,3 Milliarden Euro aus. Damit verbunden waren mehr als 67.000 Vollzeitäquivalente und eine Lohnsumme von rund 3,9 Milliarden Euro. Die wirtschaftlichen Auswirkungen reichen über die Tourismusbetriebe hinaus. Auch Zulieferer, Dienstleister und andere Branchen profitieren von der touristischen Nachfrage. „Die wirtschaftliche Wirkung des Tourismus endet nicht an der Hoteltür oder im Restaurant“, erklärt GAW-Gesellschafter Stefan Haigner.

Millionen für die Regionen
Eine zweite Erhebung des MCI Tourismus zeigt, wie die Tiroler Tourismusverbände ihre Mittel einsetzen. Für 2026 stehen ihnen laut Budget rund 280 Millionen Euro aus Aufenthaltsabgaben und Pflichtbeiträgen zur Verfügung. Davon entfallen rund 191 Millionen Euro beziehungsweise 68 Prozent auf Bereiche mit lebensraumbezogener Wirkung. Im Jahr 2024 waren es rund 160 Millionen Euro.
Den größten Zuwachs verzeichnet die Freizeitinfrastruktur. Hier steigen die budgetierten Mittel von 49,4 Millionen Euro im Jahr 2024 auf rund 72 Millionen Euro für 2026. Für Mobilität sind 21,7 Millionen Euro und für Veranstaltungen 24,7 Millionen Euro vorgesehen. Weitere Gelder fließen in die Unterstützung von Vereinen und Institutionen sowie in die Landwirtschaft.

„Wo beide Gruppen profitieren, entsteht ein Mehrwert für die Region“, betont Benjamin Kneisl, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände. Kneisl spricht sich dafür aus, die finanziellen Mittel weiterhin bei den einzelnen Tourismusverbänden zu belassen. Diese könnten gemeinsam mit Gemeinden, Vereinen und Betrieben am besten beurteilen, welche Projekte in ihren Regionen benötigt werden.

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