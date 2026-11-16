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  3. Immobilienprojektgesellschaft in Oberndorf insolvent
Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild Insolvenz Stempel
Foto: ChatGPT-generiert

Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
16. November 2026

Immobilienprojektgesellschaft in Oberndorf insolvent

Der KSV 1870 meldet: Am Montag, 16. November, wurde am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Projektgesellschaft Griesenauweg GmbH mit Sitz in Oberndorf eröffnet. Das Unternehmen entwickelt Liegenschaftsprojekte und ist als Bauträger tätig. Geschäftsführer ist Carmelo Dilettoso, Alleingesellschafterin die Casa GmbH.


Nachfrage nach Luxusimmobilien abgeschwächt
Die Gesellschaft ist Eigentümerin einer Liegenschaft, auf der ein hochpreisiges Luxusimmobilienprojekt realisiert wurde. Die Errichtung wurde überwiegend durch Fremdkapital finanziert. Laut KSV1870 hat sich die Nachfrage nach Immobilien in diesem Preissegment im Raum Kitzbühel in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt.

Ein Verkauf zu den ursprünglich kalkulierten Preisen war daher nicht möglich. In der Folge konnte das Unternehmen seine ausstehenden Kreditverbindlichkeiten nicht fristgerecht zurückzahlen. Der Insolvenzantrag wurde von einem Gläubiger eingebracht.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Eigenangaben der Schuldnerin auf knapp 14 Millionen Euro. Gläubiger können ihre Forderungen bis 4. Jänner 2027 über den KSV1870 anmelden.

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