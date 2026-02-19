Zum Inhalt springen
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Kitzbüheler Anzeiger
a_FFfreudlicherARbeitgeber_08_2026_FF
LFI Rene Staudacher, BFK Andreas Schroll, LK-Stellv. Andreas Mayr, Komm. Alexander Foidl, Isidor Zwischenbrugger, Christian Oberleitner, Andrea Hanser-Oberleitner (alle Holzbau Oberleitner), LK Jakob Unterladstätter, Rebecca Kirchbaumer (Wirtschaftskammer) und LR Astrid Mair (von links).
Foto: FF

Waidring

von Kitzbüheler Anzeiger
19. Februar 2026

Wo Beruf und Ehrenamt optimal vereint sind

In Tirol rücken die Feuerwehren täglich rund 50 Mal zu Einsätzen aus – bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Naturkatastrophen. Häufig passiert dies während der Arbeitszeit. Damit die 336 freiwilligen Feuerwehren jederzeit einsatzbereit sind, ist die Unterstützung durch regionale Arbeitgeber von zentraler Bedeutung.

Die Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitern nicht nur, während der Arbeitszeit zu Einsätzen auszurücken. Sie fördern die Feuerwehren auch durch Schulungen, Übungen, Bereitstellung von Infrastruktur und finanzielle Beiträge. So lassen sich Beruf und Ehrenamt optimal miteinander verbinden. Jene Tiroler Unternehmer, die immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter haben, die sich bei der Feuerwehr engagieren, wurden jetzt vor den Vorhang geholt.

15 Unternehmen ausgezeichnet
Für dieses besondere Engagement hat der Landes-Feuerwehrverband Tirol gemeinsam mit dem Land Tirol 15 Tiroler Unternehmer mit dem Prädikat „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Land und Feuerwehr und zeigt, wie Arbeitgeber einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Tiroler Bevölkerung leisten. Aus dem Bezirk Kitzbühel wurde heuer die Firma Holzbau Oberleitner Gmbh nominiert. Christian Oberleitner, Andrea Hanser-Oberleitner sowie deren Mitarbeiter Isidor Zwischenbrugger konnten dieer Tage in Telfs die Auszeichnung entgegen nehmen.

Bezirkskommandant Andreas Schroll betonte, „dass es ohne Unterstützung der Betriebe unmöglich wäre, das umzusetzen, was wir rund um das Jahr machen. Wir bedanken uns bei allen Unternehmen im Bezirk Kitzbühel, die uns unterstützen.“
Sicherheitslandesrätin Astrid Mair, Landes-Feuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter, Rebecca Kirchbaumer (Wirtschaftskammer) und Landes-Feuerwehrinspektor Rene Staudacher betonen unisono die große Bedeutung der Arbeitgeber für das Feuerwehrwesen. Tirols Unternehmen ermöglichten ihren Mitarbeitern das freiwillige Engagement – teils auch während der Arbeitszeit – und leisteten damit einen entscheidenden Beitrag zur Einsatzbereitschaft und Sicherheit im Land.

