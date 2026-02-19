Sport
Tag 12: Manuel Feller und seine Fans feierten Olympia-Party
Servus aus Bormio,
wir sind’s – der Fieberbrunner Manuel Feller Fanclub. Wir haben weder den winterlichen Berninapass noch die gesalzenen Ticketpreise gescheut, um bei Manuels – wie er selbst gesagt hat – „zu 99,9 % letztem Einsatz unter den olympischen Ringen“ live dabei zu sein.
Die Anreise & vor allem auch die Heimreise war abenteuerlich, aber die Vorfreude größer. Seit Jahren begleiten wir unseren Manuel quer durch die Weltcup-Orte, sorgen für Stimmung und stehen hinter ihm – egal bei welchem Wetter.
Diesmal hat es im Slalom zwar nicht für eine weitere Medaille gereicht, aber ganz ehrlich: Wir hatten trotzdem mehr als genug Gründe zum Feiern. Der Sieg in Kitzbühel, Silber in der Olympia-Kombination – und dann noch Silber für seinen Teamkollegen Fabio Gstrein. Manuel hat sein Saisonziel mehr als erfüllt und sich am Montag ehrlich und herzlich mit Fabio mitgefreut. Genau das zeichnet ihn aus.
Gefeiert wurde natürlich standesgemäß im Österreich-Haus, direkt hinter der Zieltribüne. Mit Familie, Freunden, den vielen mitgereisten Fans – und mit „Blacky“, Mario, Fabio & Co. Es wurde angestoßen, gesungen, gelacht.
Und ja, Gerüchten zufolge soll die Party bis in die frühen Morgenstunden gedauert haben. Aber die Details dazu bleiben unter uns. 😉