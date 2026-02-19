Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
Kitzbüheler Anzeiger
Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
Foto: Privat

Sport

19. Februar 2026

Tag 12: Manuel Feller und seine Fans feierten Olympia-Party

Servus aus Bormio,

wir sind’s – der Fieberbrunner Manuel Feller Fanclub. Wir haben weder den winterlichen Berninapass noch die gesalzenen Ticketpreise gescheut, um bei Manuels – wie er selbst gesagt hat – „zu 99,9 % letztem Einsatz unter den olympischen Ringen“ live dabei zu sein.

Die Anreise & vor allem auch die Heimreise war abenteuerlich, aber die Vorfreude größer. Seit Jahren begleiten wir unseren Manuel quer durch die Weltcup-Orte, sorgen für Stimmung und stehen hinter ihm – egal bei welchem Wetter.

Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat
Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat

Diesmal hat es im Slalom zwar nicht für eine weitere Medaille gereicht, aber ganz ehrlich: Wir hatten trotzdem mehr als genug Gründe zum Feiern. Der Sieg in Kitzbühel, Silber in der Olympia-Kombination – und dann noch Silber für seinen Teamkollegen Fabio Gstrein. Manuel hat sein Saisonziel mehr als erfüllt und sich am Montag ehrlich und herzlich mit Fabio mitgefreut. Genau das zeichnet ihn aus.

Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat
Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat

Gefeiert wurde natürlich standesgemäß im Österreich-Haus, direkt hinter der Zieltribüne. Mit Familie, Freunden, den vielen mitgereisten Fans – und mit „Blacky“, Mario, Fabio & Co. Es wurde angestoßen, gesungen, gelacht.

Und ja, Gerüchten zufolge soll die Party bis in die frühen Morgenstunden gedauert haben. Aber die Details dazu bleiben unter uns. 😉

Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat
Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat
Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat
Manuel Feller Fanclub Olympia 2026
© Privat

Mehr aus dem Olympia-Tagebuch 2026

Manuel Feller Fanclub Olympia 2026

Sport

19.02.2026

Tag 12: Manuel Feller und seine Fans feierten Olympia-Party

Gefeiert wurde natürlich standesgemäß im Österreich-Haus, direkt hinter der Zieltribüne. Mit Familie, Freunden, den vielen mitgereisten Fans.

Olympiapfarrer Johannes Lackner

Kitzbühel

18.02.2026

Zwischen Medaillen und Momenten der Stille

Olympiapfarrer Johannes Lackner begleitet das Österreichische Team während der Olympischen Spiele. Wie sein Tag genau abläuft, beschreibt er in unserem Olympia-Tagebuch.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 10

Kitzbühel

17.02.2026

Tag 10: Eine Liebeserklärung vor laufender Kamera

Markus Ehrensperger aus Kitzbühel ist Moderator und MC hier bei Olympia. Zu seinen Aufgaben zählt die Show vor der Show und alles, was die Zuschauer vor dem Rennen unterhält.

Austrian Alpine Open in Cortina

Kitzbühel

16.02.2026

Tirols Golfabschlag in Cortina

Beim Austria Tirol House in Cortina d’Ampezzo schlugen bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Tourismus die Brücke zwische nOlympia und den Austrian Alpine Open.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 9

Sport

16.02.2026

Tag 9: Was für ein Biathlon-Olympia Sonntag!

Da dieser Olympiasonntag gleich zwei Wettbewerbe für uns bereit hielt, konnten wir uns die Zeit dazwischen im MegaFanZelt vertreiben und hier standen dann die Wikinger Schwedens und Norwegens wirklich Kopf und tanzten zu Gabalier und Co. ausgelassen

Olympia 2026 Dj Max Engelmayer Tag 8

Sport

15.02.2026

Tag 8: DJ Max und die 1.200-Songs-Challenge

Ich darf hier nur rund 1.200 Songs verwenden – und die müssen alle vorab freigegeben sein. Jeder Titel wird geprüft, ob er ethisch, moralisch und politisch passt. Also nix mit „spielen wir spontan was“.

Olampia 2026 Tagebuch Tag 7

Sport

14.02.2026

Tag 7: Als Biathlonfan live an der Strecke dabei

Familie Foidl aus Hochfilzen hat sich einen Besuch bei den Biathlon-Bewerben in Antholz nicht entgehen lassen. Die Eltern von Ex-Biathlet Benedikt Foidl sind seit vielen Jahren hautnah mit dabei, wenn es auf der Loipe und am Schießstand um wichtige Medaillen geht.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 6

Fieberbrunn

11.02.2026

Tag 6: Spaß ist planbar, Frostschutz verboten

Wir haben jetzt drei Bewerbstage hinter uns und die Stimmung im Stadion ist sensationell. So viele verschiedene Nationen sind da und wir unterhalten das Publikum auf Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch.

E-Paper
Aktuelles
Suche