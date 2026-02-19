Tag 12: Manuel Feller und seine Fans feierten Olympia-Party

Servus aus Bormio,



wir sind’s – der Fieberbrunner Manuel Feller Fanclub. Wir haben weder den winterlichen Berninapass noch die gesalzenen Ticketpreise gescheut, um bei Manuels – wie er selbst gesagt hat – „zu 99,9 % letztem Einsatz unter den olympischen Ringen“ live dabei zu sein.



Die Anreise & vor allem auch die Heimreise war abenteuerlich, aber die Vorfreude größer. Seit Jahren begleiten wir unseren Manuel quer durch die Weltcup-Orte, sorgen für Stimmung und stehen hinter ihm – egal bei welchem Wetter.