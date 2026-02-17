Tag 10: Zwischen Unterhaltung und Liebeserklärung vor laufender Kamera

Bevor ich überhaupt ans Mikro darf, wird aber genau geschaut: Alle Marken müssen abgeklebt sein. Da ist Olympia wirklich streng. Erst wenn alles passt, geht’s los.

Fix dabei ist natürlich das Maskottchen Tina – Fotos mit ihr sind bei den Fans extrem beliebt. Und ich komme auch selbst nicht zu kurz: Ich habe schon eine Olympia-Brille von deutschen Fans geschenkt bekommen, Hüte, Schals und alles Mögliche.



Ein paar Schnäpse musste ich auch schon mittrinken 😉



Und das Highlight bisher: eine Liebeserklärung von einem französischen Fan – inklusive Kuss auf die Wange vor laufender Kamera.



Die Stimmung hier ist einfach mega. So viele Nationen, so viele Emotionen und jeden Tag was Neues.



Langweilig wird’s als MC bei Olympia definitiv nicht! 🎤😄