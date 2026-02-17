Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
Kitzbüheler Anzeiger
Olympia 2026 Tagebuch Tag 10
Foto: Privat

Kitzbühel

17. Februar 2026

Tag 10: Zwischen Unterhaltung und Liebeserklärung vor laufender Kamera

Servus aus Antholz,
heute einmal ein Eintrag aus meiner Sicht – Markus Ehrensperger aus Kitzbühel, Moderator und MC hier bei Olympia. Meine Aufgabe ist die Pre-Show, die Show und alles, was die Zuschauer vor dem Rennen unterhält.

Für uns geht’s immer schon zweieinhalb Stunden vor dem ersten Start los. Dann heißt es: Stimmung machen, Fans einbinden, lachen, tanzen, Blödsinn machen – einfach dafür sorgen, dass die Energie im Stadion steigt.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 10
© Privat
Olympia 2026 Tagebuch Tag 10
© Privat

Bevor ich überhaupt ans Mikro darf, wird aber genau geschaut: Alle Marken müssen abgeklebt sein. Da ist Olympia wirklich streng. Erst wenn alles passt, geht’s los.
Fix dabei ist natürlich das Maskottchen Tina – Fotos mit ihr sind bei den Fans extrem beliebt. Und ich komme auch selbst nicht zu kurz: Ich habe schon eine Olympia-Brille von deutschen Fans geschenkt bekommen, Hüte, Schals und alles Mögliche.

Ein paar Schnäpse musste ich auch schon mittrinken 😉

Und das Highlight bisher: eine Liebeserklärung von einem französischen Fan – inklusive Kuss auf die Wange vor laufender Kamera.

Die Stimmung hier ist einfach mega. So viele Nationen, so viele Emotionen und jeden Tag was Neues.

Langweilig wird’s als MC bei Olympia definitiv nicht! 🎤😄

Olympia 2026 Tagebuch Tag 10
Foto: Privat

Weitere Artikel aus unserem Olympia-Tagebuch

Olympia 2026 Tagebuch Tag 10

Kitzbühel

17.02.2026

Tag 10: Eine Liebeserklärung vor laufender Kamera

Markus Ehrensperger aus Kitzbühel ist Moderator und MC hier bei Olympia. Zu seinen Aufgaben zählt die Show vor der Show und alles, was die Zuschauer vor dem Rennen unterhält.

Austrian Alpine Open in Cortina

Kitzbühel

16.02.2026

Tirols Golfabschlag in Cortina

Beim Austria Tirol House in Cortina d’Ampezzo schlugen bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Tourismus die Brücke zwische nOlympia und den Austrian Alpine Open.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 9

Sport

16.02.2026

Tag 9: Was für ein Biathlon-Olympia Sonntag!

Da dieser Olympiasonntag gleich zwei Wettbewerbe für uns bereit hielt, konnten wir uns die Zeit dazwischen im MegaFanZelt vertreiben und hier standen dann die Wikinger Schwedens und Norwegens wirklich Kopf und tanzten zu Gabalier und Co. ausgelassen

Olympia 2026 Dj Max Engelmayer Tag 8

Sport

15.02.2026

Tag 8: DJ Max und die 1.200-Songs-Challenge

Ich darf hier nur rund 1.200 Songs verwenden – und die müssen alle vorab freigegeben sein. Jeder Titel wird geprüft, ob er ethisch, moralisch und politisch passt. Also nix mit „spielen wir spontan was“.

Olampia 2026 Tagebuch Tag 7

Sport

14.02.2026

Tag 7: Als Biathlonfan live an der Strecke dabei

Familie Foidl aus Hochfilzen hat sich einen Besuch bei den Biathlon-Bewerben in Antholz nicht entgehen lassen. Die Eltern von Ex-Biathlet Benedikt Foidl sind seit vielen Jahren hautnah mit dabei, wenn es auf der Loipe und am Schießstand um wichtige Medaillen geht.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 6

Fieberbrunn

11.02.2026

Tag 6: Spaß ist planbar, Frostschutz verboten

Wir haben jetzt drei Bewerbstage hinter uns und die Stimmung im Stadion ist sensationell. So viele verschiedene Nationen sind da und wir unterhalten das Publikum auf Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 5

Fieberbrunn

10.02.2026

Tag 5: Olympia-Silber und eine kaputte Fernbedienung

Eigentlich war heute ein Relax-Tag geplant. Doch dank Manuel Feller war an Entspannung nicht wirklich zu denken.

Olympia 2026 tagebuch Tag 4

Fieberbrunn

09.02.2026

Tag 4: Begeisterung, Speed und Party

Für Eventspezialistin Marije Moors stand an diesem Olympia-Trip vor allem eines im Mittelpunkt: selbst erleben, wie sich die größte Wintersportbühne der Welt anfühlt.

E-Paper
Aktuelles
Suche