Tag 4: Begeisterung, Speed und Party

Für Eventspezialistin Marije Moors stand an diesem Olympia-Trip vor allem eines im Mittelpunkt: selbst erleben, wie sich die größte Wintersportbühne der Welt anfühlt. Los ging’s bei der Eröffnungsfeier im Stadio San Siro in Mailand – gemeinsam mit rund 67.000 Zuschauern. „Das war einfach gewaltig. Die Perfektion, die Story, die Ästhetik – so etwas habe ich noch nie gesehen“, erzählt sie beeindruckt.