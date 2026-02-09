Tag 4: Begeisterung, Speed und Party
Für Eventspezialistin Marije Moors stand an diesem Olympia-Trip vor allem eines im Mittelpunkt: selbst erleben, wie sich die größte Wintersportbühne der Welt anfühlt. Los ging’s bei der Eröffnungsfeier im Stadio San Siro in Mailand – gemeinsam mit rund 67.000 Zuschauern. „Das war einfach gewaltig. Die Perfektion, die Story, die Ästhetik – so etwas habe ich noch nie gesehen“, erzählt sie beeindruckt.
Tags darauf tauschte sie Stadion gegen Skipiste und verfolgte die Olympia-Abfahrt live vor Ort. „Olympia ist noch einmal eine andere Nummer, obwohl Bormio mit den Weltcup-Rennen in Österreich nicht wirklich mithalten kann.“ Ein kleiner Wermutstropfen: Entlang der Strecke gab es nur wenige Lautsprecher und Videowalls, wodurch die Stimmung nicht überall ankam. „Aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis.“
Als Niederländerin durfte natürlich auch ein Besuch beim Eisschnelllauf nicht fehlen. „Das Stadion ist beeindruckend. Und wenn die Athleten mit rund 50 km/h durch die Kurven jagen, merkt man erst vor Ort, wie schnell das wirklich ist – im TV kommt das gar nicht so rüber.“
Party-Stimmung im Holland-Haus
Auch wenn es keine holländische Medaille zu feiern gab, tat das der Partystimmung keinen Abbruch. Am Abend ging es für Marije natürlich noch ins Holland-Haus. „Das ist berühmt für die Partys. Es treten viele holländische Musiker, DJs und Bands auf und es wird gefeiert bis weit in die Nacht hinein.“