  1. Home
Kitzbüheler Anzeiger
Olympia 2026 tagebuch Tag 4
Foto: Marije Moors

Hochfilzen

09. Februar 2026

Tag 4: Begeisterung, Speed und Party

Für Eventspezialistin Marije Moors stand an diesem Olympia-Trip vor allem eines im Mittelpunkt: selbst erleben, wie sich die größte Wintersportbühne der Welt anfühlt. Los ging’s bei der Eröffnungsfeier im Stadio San Siro in Mailand – gemeinsam mit rund 67.000 Zuschauern. „Das war einfach gewaltig. Die Perfektion, die Story, die Ästhetik – so etwas habe ich noch nie gesehen“, erzählt sie beeindruckt.

© Marije Moors
© Marije Moors

Tags darauf tauschte sie Stadion gegen Skipiste und verfolgte die Olympia-Abfahrt live vor Ort. „Olympia ist noch einmal eine andere Nummer, obwohl Bormio mit den Weltcup-Rennen in Österreich nicht wirklich mithalten kann.“ Ein kleiner Wermutstropfen: Entlang der Strecke gab es nur wenige Lautsprecher und Videowalls, wodurch die Stimmung nicht überall ankam. „Aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis.“

© Marije Moors
© Marije Moors

Als Niederländerin durfte natürlich auch ein Besuch beim Eisschnelllauf nicht fehlen. „Das Stadion ist beeindruckend. Und wenn die Athleten mit rund 50 km/h durch die Kurven jagen, merkt man erst vor Ort, wie schnell das wirklich ist – im TV kommt das gar nicht so rüber.“

Foto: Marije Moors

Party-Stimmung im Holland-Haus
Auch wenn es keine holländische Medaille zu feiern gab, tat das der Partystimmung keinen Abbruch. Am Abend ging es für Marije natürlich noch ins Holland-Haus. „Das ist berühmt für die Partys. Es treten viele holländische Musiker, DJs und Bands auf und es wird gefeiert bis weit in die Nacht hinein.“

