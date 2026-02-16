Von Cortina nach Kitzbühel: Tirols olympischer Golf-Abschlag

„Mit den Austrian Alpine Open 2026 präsentiert sich Tirol einmal mehr als starke Destination im Herzen der Alpen, die Sport, Wirtschaft und Gastlichkeit auf internationalem Niveau vereint. Ein Turnier dieser Dimension bringt nicht nur mediale Sichtbarkeit, sondern stärkt auch unsere touristische Wertschöpfung im Sommer“, betont Mario Gerber, Tirols Tourismus- und Wirtschaftslandesrat.



Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, hebt den internationalen Wert des österreichischen Tourstopps hervor: „Diese symbolische Golf-Aktion hier in Cortina hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Tirol Sport, Emotion und internationale Strahlkraft vereint. Ein Turnier dieser Größenordnung ist für die Marke Tirol ein enormer Hebel in der internationalen Wahrnehmung. Mit einer TV-Reichweite von rund 550 Millionen potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauern in über 160 Ländern bringen wir Tirol in die Wohnzimmer auf der ganzen Welt.“