  1. Home
  2. Sport
  3. Von Cortina nach Kitzbühel: Tirols olympischer Golf-Abschlag
Austrian Alpine Open in Cortina
Markus Prock (Präsident Österreichischer Rodelverband), Karin Seiler (Geschäftsführerin Tirol Werbung), Marlies Raich (Doppelweltmeisterin Ski Alpin), Leonhard Stock (Olympiasieger), Stephanie Venier (Weltmeisterin Ski Alpin) und Viktoria Veider-Walser (Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus).
Foto: Lebensraum Tirol Gruppe / Hetfleisch

Kitzbühel

16. Februar 2026

Von Cortina nach Kitzbühel: Tirols olympischer Golf-Abschlag

Auf der Terrasse des Austria Tirol House in Cortina d’Ampezzo schlugen bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Tourismus die Brücke zwischen den Olympischen Winterspielen und den Austrian Alpine Open 2026. Diese finden vom 28. bis 31. Mai 2026 als Teil der DP World Tour statt und bilden mit einer TV-Reichweite von rund 550 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das diesjährige sportliche Sommer-Highlight in Tirol. Mit diesem symbolischen Golfabschlag von Cortina nach Kitzbühel startete Tirol seine dreitägige Präsenz im Austria Tirol House bei den Winterspielen 2026.

Als die Abendsonne hinter den Dolomiten von Cortina d’Ampezzo verschwand, hieß es vor dem Austria Tirol House „Abschlag frei!“. Beim „Nearest to the Pin“-Wettbewerb stellten prominente Sportpersönlichkeiten ihr Können unter Beweis: Weltmeisterin Stephanie Venier, Doppelweltmeisterin Marlies Raich, Olympiasieger Leonhard Stock, Ski-Alpin-Dame Julia Scheib, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, der fünffache Weltmeister und Präsident des Österreichischen Rodelverbands Markus Prock sowie Reinhard Eberl, Präsident des Tiroler Golfverbands.

Internationaler Golfsport mit Tiroler Handschrift
Der Golfabschlag in Cortina war zugleich Startschuss für Tirols großes Sportereignis im Sommer: die Austrian Alpine Open 2026. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 in Salzburg wird das Turnier 2026 erstmals in Tirol ausgetragen und findet vom 28. bis 31. Mai 2026 auf dem renommierten Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith statt. Mit einem Preisgeld von 2,75 Millionen Dollar zählt das Event zu den bedeutendsten europäischen Stationen der DP World Tour. Im Teilnehmerfeld: die Weltelite des Golfsports – angeführt von Sepp Straka, Österreichs erfolgreichstem Golfer aller Zeiten

„Mit den Austrian Alpine Open 2026 präsentiert sich Tirol einmal mehr als starke Destination im Herzen der Alpen, die Sport, Wirtschaft und Gastlichkeit auf internationalem Niveau vereint. Ein Turnier dieser Dimension bringt nicht nur mediale Sichtbarkeit, sondern stärkt auch unsere touristische Wertschöpfung im Sommer“, betont Mario Gerber, Tirols Tourismus- und Wirtschaftslandesrat.

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, hebt den internationalen Wert des österreichischen Tourstopps hervor: „Diese symbolische Golf-Aktion hier in Cortina hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Tirol Sport, Emotion und internationale Strahlkraft vereint. Ein Turnier dieser Größenordnung ist für die Marke Tirol ein enormer Hebel in der internationalen Wahrnehmung. Mit einer TV-Reichweite von rund 550 Millionen potenziellen Zuschauerinnen und Zuschauern in über 160 Ländern bringen wir Tirol in die Wohnzimmer auf der ganzen Welt.“

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, ergänzt: „Ein Event dieser Strahlkraft unterstreicht eindrucksvoll, dass Kitzbühel auch im Sommer eine Bühne für internationalen Spitzensport ist. Mit modernisierten Spielbahnen, neuen Champions-Abschlägen und nachhaltiger Platzpflege zeigt der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, dass er zu den besten Austragungsorten Europas zählt. Damit setzen wir nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Impulse – und stärken das Profil Kitzbühels als Ganzjahresdestination im Herzen Tirols.“

