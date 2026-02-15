TVB-GF Stefan Astner (l.) und Obmann Hans Peter Osl bei der Präsentation in Itter.
Foto: Larissa Weiskopf
15. Februar 2026
Mit der Retro Week zum Saisonsieger
Der Tourismusverband Hohe Salve weitet nach zwei erfolgreichen Retro Skitagen das Format auf eine ganze Woche aus. Kürzlich wurde die neue „Retro Week“ stilecht auf der Kraftalm in Itter der Öffentlichkeit vorgestellt und damit fiel der Startschuss für eine ganz besondere Aktion.
Gezielter Anreiz für Saisonverlängerung
„Die starke Resonanz der vergangenen Jahre hat gezeigt, welches Potenzial im Retro Skitag steckt. Mit der Ret ...