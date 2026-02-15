Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Mit der Retro Week zum Saisonsieger
Kitzbüheler Anzeiger
Retro Week Region Hohe Salve - Larissa Weiskopf.webp
TVB-GF Stefan Astner (l.) und Obmann Hans Peter Osl bei der Präsentation in Itter.
Foto: Larissa Weiskopf
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Galehr
15. Februar 2026

Mit der Retro Week zum Saisonsieger

Der Tourismusverband Hohe Salve weitet nach zwei erfolgreichen Retro Skitagen das Format auf eine ganze Woche aus. Kürzlich wurde die neue „Retro Week“ stilecht auf der Kraftalm in Itter der Öffentlichkeit vorgestellt und damit fiel der Startschuss für eine ganz besondere Aktion.

Gezielter Anreiz für Saisonverlängerung
„Die starke Resonanz der vergangenen Jahre hat gezeigt, welches Potenzial im Retro Skitag steckt. Mit der Ret ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche