Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Ulrich

Am 13.02.2026 gegen 12:30 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von St. Ulrich am Pillersee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Ein 39-jähriger Mann lenkte seinen Pkw auf der L 2 von St. Ulrich am Pillersee kommend in Richtung Waidring. Zur selben Zeit war ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. In dessen Fahrzeug befanden sich seine 39-jährige Lebensgefährtin sowie deren dreijähriger Sohn.



Bei Straßenkilometer 5,6 beabsichtigte der 42-Jährige abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.



Durch den Zusammenstoß wurde der 39-jährige Lenker schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.



Die 39-jährige Mitfahrerin sowie ihr Sohn wurden mit dem Notarzthubschrauber ebenfalls in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Beide konnten das Krankenhaus nach medizinischer Abklärung unverletzt wieder verlassen.



Im Einsatz standen das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich am Pillersee sowie zwei Polizeistreifen.