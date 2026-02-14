Mann bei Reinigungsarbeiten verletzt

In der Nacht auf den 14. Februar 2026 ist es in einem Betrieb in Brixen im Thale zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann wurde dabei an der Hand verletzt.



Gegen 00:45 Uhr war der Mann mit Reinigungsarbeiten an einer Maschine beschäftigt. Dabei säuberte er Walzen, die sich noch im laufenden Betrieb befanden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seiner linken Hand zu weit zwischen die rotierenden Walzen. Seine Finger wurden dabei eingeklemmt.



Der 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.



Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Erhebungen..