Was der Film Tirol finanziell bringt

Dass Tiroler Landschaften über internationale Kino- und TV-Bildschirme flimmern, bringt nicht nur imagemäßig etwas. Es löst ganz klare Wertschöpfung aus. Das zeigt die neue Studie „Wirtschaftliche Effekte der Filmförderung in Tirol 2021–2024“ auf, die vor Kurzem offiziell vorgestellt worden ist.



Demnach zeigt sich, dass die Filmförderung weit über den Kulturbereich hinaus wirkt. Im untersuchten Zeitraum 2021 bis 2024 tätigten geförderte Filmprod ...