Präsentierten die Filmstudie: Patricio Hetfleisch (Tirol Werbung), Michael Paul (Studienautor) und Bernhard‚ Holzhammer, Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft Wirtschaftskammer Tirol (v.l.).
Foto: Die Fotografen
14. Februar 2026
Was der Film Tirol finanziell bringt
Dass Tiroler Landschaften über internationale Kino- und TV-Bildschirme flimmern, bringt nicht nur imagemäßig etwas. Es löst ganz klare Wertschöpfung aus. Das zeigt die neue Studie „Wirtschaftliche Effekte der Filmförderung in Tirol 2021–2024“ auf, die vor Kurzem offiziell vorgestellt worden ist.
Demnach zeigt sich, dass die Filmförderung weit über den Kulturbereich hinaus wirkt. Im untersuchten Zeitraum 2021 bis 2024 tätigten geförderte Filmprod ...