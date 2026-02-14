Tag 7: Als Biathlonfan live an der Strecke dabei

Auch Familie Foidl aus Hochfilzen hat sich einen Besuch bei den Biathlon-Bewerben in Antholz nicht entgehen lassen. Die Eltern von Ex-Biathlet Benedikt Foidl sind seit vielen Jahren hautnah mit dabei, wenn es auf der Loipe und am Schießstand um wichtige Medaillen geht. Hier ihr Eindruck von den Erlebnissen:



„Die Anreise nach Antholz war ganz entspannt, kein Stau, keine Verzögerung. Und vor Ort können wir nur sagen: top organisiert. Die Stimmung ist großartig, die Gastgeber herzlich und das Publikum einfach beeindruckend. Man merkt, dass hier alle für den Sport leben 🇮🇹