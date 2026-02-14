Sport
Tag 7: Als Biathlonfan live an der Strecke dabei
Auch Familie Foidl aus Hochfilzen hat sich einen Besuch bei den Biathlon-Bewerben in Antholz nicht entgehen lassen. Die Eltern von Ex-Biathlet Benedikt Foidl sind seit vielen Jahren hautnah mit dabei, wenn es auf der Loipe und am Schießstand um wichtige Medaillen geht. Hier ihr Eindruck von den Erlebnissen:
„Die Anreise nach Antholz war ganz entspannt, kein Stau, keine Verzögerung. Und vor Ort können wir nur sagen: top organisiert. Die Stimmung ist großartig, die Gastgeber herzlich und das Publikum einfach beeindruckend. Man merkt, dass hier alle für den Sport leben 🇮🇹
Natürlich drücken wir den Österreichern die Daumen – das bleibt Ehrensache. Aber wir sind auch Fans von Dorothea Wierer, die wir schon lange gerne verfolgen. Und heute gab’s auch ein nettes Wiedersehen: Wir haben den Papa von Amy Baserga getroffen. Amy und ihre Familie kennen wir richtig gut, da freut man sich gleich doppelt mit.
Für uns ist es einfach schön, mittendrin zu sein, die Atmosphäre aufzusaugen und den Sport zu genießen, der unsere Familie so viele Jahre begleitet hat.