Tag 8: DJ Max und die 1.200-Songs-Challenge

Meine Tage sind auch ziemlich lang. Ich starte, wenn die Tore aufgehen, und bleibe bis alles vorbei ist. Das sind viele Stunden am Pult. Aber genau das taugt mir.

Nebenbei bin ich offenbar auch zum Kaffeemacher geworden.



Im Büro steht unsere Filtermaschine, aber in der Kommentatorenbox habe ich meine eigene kleine Kaffeemaschine organisiert. Ohne Kaffee geht bei uns halt gar nichts.



Ein besonders heikler Punkt sind die Siegerehrungen. Ich spiele die Hymnen und die offiziellen Hintergrundmusiken. Die stammen vom italienischen Komponisten Dardust und müssen ganz genau nach Protokoll laufen – Timing ist da heilig.



Und weil bei Hymnen wirklich nichts passieren darf, fahre ich mit drei Backups: Ein Musikcomputer läuft, zwei weitere stehen bereit. Wenn einer ausfällt, bin ich sofort auf dem nächsten. Bei Hymnen gibt’s keine zweite Chance.