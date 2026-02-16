Tag 9: Was für ein Biathlon-Olympia Sonntag!

Ja, rund 19.000 Fans feierten ein tolles Sportfest in der kleinen Südtiroler Gemeinde und alle mussten hinein und wieder hinauskommen in das enge idyllische Tal. Dass da trotz durchdachten Verkehrskonzept Stau vorprogrammiert war, liegt auf der Hand, Außer man ist früh dran bei der Anreise und ebenso wieder früh dran bei der Ausreise. So wie wir, Lisa Vittozzis Sieg verfolgten wir von der Videowall beim Hinausgehen um einen der 1. Busse talaufwärts zu erreichen. Die Idee hatten viele andere auch, aber schlussendlich erreichten wir einen der 1. Busse und kamen ganz entspannt zu unserem Quartier in Osttirol.



Mein Fazit: Ein herrliches Sportfest, das fast alle Wünsche erfüllt hat, das Einzige das ich etwas vermisst habe, war der Olympiaflair, die Veranstaltung hat sich kaum von Weltcup oder Weltmeisterschaft unterschieden. Für mich als Zuschauer macht das wohl wenig Unterschied, schade ist es für für die Athleten, die hier im Tal recht isoliert sind und den Olympiaspirit und das Get-Together mit anderen Athleten aus anderen Sportarten wohl etwas vermissen.