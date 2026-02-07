Tag 3: Von der Eröffnungsfeier und den Rennen von den Rennen

Ganz lustig sind unsere Test Events. Junge Nachwuchssportler aus dem lokalen Verein laufen die Strecken, aber wir sagen die Namen der Athletinnen und Athleten durch, die später wirklich auf den Startlisten stehen. Wenn also ein Nachwuchsläufer vom WSV Antholz unterwegs ist, moderieren wir ihn wie einen internationalen Top-Athleten. Das fühlt sich manchmal ziemlich surreal an, ist aber wichtig, damit Kameras, Abläufe und Timing perfekt getestet werden.



Das Stadion ist dabei natürlich gesperrt – das sieht von außen niemand. Aber genau hier passieren gerade die letzten Feinarbeiten, damit morgen alles sitzt.



Und jetzt heißt’s: Ankommen, Headset auf – und weiter geht’s. Morgen wird’s ernst.