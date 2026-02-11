Tag 6: Spaß ist planbar, Frostschutz allerdings verboten

Wir haben jetzt drei Bewerbstage hinter uns und die Stimmung im Stadion ist sensationell. So viele verschiedene Nationen sind da und wir unterhalten das Publikum auf Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch.



Auch Behind the Scenes sind wir immer noch gut drauf. Täglich pushen wir uns mit dem Song „Gute Laune“. Unser Entertainment-Team heißt im Olympiajargon ja SPP (Sport Presentation), und wir haben das kurzerhand umbenannt in „Spaß ist planbar“. Denn ja, es ist meist lustig hier, aber unser Job ist auch manchmal wirklich beinhart und fordernd.