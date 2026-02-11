Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Olympia 2026 Tagebuch Tag 6
Foto: Daniela Maier

Fieberbrunn

von Daniela Maier vor Ort bei Olympia
11. Februar 2026

Tag 6: Spaß ist planbar, Frostschutz allerdings verboten

Wir haben jetzt drei Bewerbstage hinter uns und die Stimmung im Stadion ist sensationell. So viele verschiedene Nationen sind da und wir unterhalten das Publikum auf Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch.

Auch Behind the Scenes sind wir immer noch gut drauf. Täglich pushen wir uns mit dem Song „Gute Laune“. Unser Entertainment-Team heißt im Olympiajargon ja SPP (Sport Presentation), und wir haben das kurzerhand umbenannt in „Spaß ist planbar“. Denn ja, es ist meist lustig hier, aber unser Job ist auch manchmal wirklich beinhart und fordernd.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 6
© Daniela Maier
© Daniela Maier

Das Maskottchen heißt übrigens Tina und ist ebenfalls Teil unseres Teams. Hinter Tina steckt Elija, unser italienischer Kollege und Actor. Auch das Maskottchen muss eingeteilt und termingerecht begleitet werden. Unter anderem waren wir heute bei den Kids der Volksschule Antholz.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 6
© Daniela Maier
© Daniela Maier

Es gibt eine ganz strenge Zufahrtsgenehmigung zum Stadion, die wir für unsere Medaillenlieferung und unsere Acts erhalten haben – das sogenannte AP ANT ALL VAPP. Lizz hat ihr Auto für die Maskottchenlieferung zur Verfügung gestellt. Ein 7-Sitzer – ABER wir haben nicht bedacht, dass Scheibenflüssigkeit nicht genehmigt ist. Lizz ist nun um 5 Liter Scheibenwasser ärmer 🙂 Aber das Maskottchen ist wieder gut im Stadion gelandet, nachdem sich die Schüler über den Auftritt gefreut haben.

Olympia 2026 Tagebuch Tag 6
Foto: Daniela Maier

Uli Dorner hat uns ebenfalls besucht. Ein weiterer Kitzbüheler in seiner alten Heimat Antholz. Er unterstützt die Verpflegung und gibt dort, wie er meint – Zitat – „seinen Senf dazu“. Er will zwar nicht darüber reden, aber sein Team schneidet täglich Tausende Limetten für das hier ausgeschenkte Bier (Corona).

Gute Laune ist beim Team SPP Programm

Weitere Tagebuch-Einträge:

freizeitwohnsitz-07-2026-chatgpt-2

Bezirk

11.02.2026

VP-Sprecher fordert schärfere Kontrollen

Die Diskussion um Freizeitwohnsitze bleibt politisch umstritten: Parteien fordern strengere Kontrollen, lehnen Legalisierungen weitgehend ab und sehen weiterhin Handlungsbedarf beim Schutz leistbaren Wohnraums.

Alumni-Verein BG/BORG Ökonomen Andreas Wörgötter.
ABO PUR

St. Johann

11.02.2026

Ökonom Wörgötter warnt vor Stillstand

Der Ökonom Andreas Wörgötter analysierte in der Alten Gerberei die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs. Er sieht Reformbedarf, kritisiert veraltete Strukturen und fordert mehr Eigenverantwortung sowie ideologiefreie Wirtschaftsreformen.

Angelobung Kirchberg

Aktuelles

11.02.2026

350 Rekruten in Kirchberg angelobt

Mit einem lauten „Ich gelobe …“ beendeten 350 Rekruten mit der Angelobung im Kirchberger Fußballstadion vor hunderten Zuschauern den ersten, allgemeinen Teil ihrer militärischen Ausbildung. Für sie beginnt nun die spezialisierte Ausbildung zum Hochgebirgsjäger in der 6. Gebirgsbrigade.

oegvs-auszeichnung-impetus-personalberatung-v2-3

WERBUNG

Wirtschaft

11.02.2026

impetus erneut ausgezeichnet

Kitzbüheler Personalberatung wurde 2026 erneut mit dem Qualitätssiegel „Österreichs beste Personalvermittler“der ÖGVS ausgezeichnet.

Trabrennen Kitzbühel-Reith

Reith

11.02.2026

Vierfach-Sieger Zanderigo im Mittelpunkt

Beim letzten Trabrennen der Winterserie am Mühlnerfeld in Reith zeigte sich der „Turf“ von seiner schönsten Seite.

Jagdaufseher JHV
ABO PUR

Bezirk

11.02.2026

Holaus neuer Bezirksobmann

Bei der Bezirksversammlung des Tiroler Jagdaufseherverbandes Kitzbühel wurde Mathias Holaus aus Westendorf zum neuen Obmann gewähl.

Kleines Maedchen am Handy im Dunkeln

Bezirk

11.02.2026

Kinderfreunde begrüßen Regulierung

Geplante Regulierung der digitalen Medien für Kinder und Jugendliche. Kinderfreunde Tirol sind dafür.

