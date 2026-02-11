Tag 6: Spaß ist planbar, Frostschutz allerdings verboten
Wir haben jetzt drei Bewerbstage hinter uns und die Stimmung im Stadion ist sensationell. So viele verschiedene Nationen sind da und wir unterhalten das Publikum auf Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch.
Auch Behind the Scenes sind wir immer noch gut drauf. Täglich pushen wir uns mit dem Song „Gute Laune“. Unser Entertainment-Team heißt im Olympiajargon ja SPP (Sport Presentation), und wir haben das kurzerhand umbenannt in „Spaß ist planbar“. Denn ja, es ist meist lustig hier, aber unser Job ist auch manchmal wirklich beinhart und fordernd.
Das Maskottchen heißt übrigens Tina und ist ebenfalls Teil unseres Teams. Hinter Tina steckt Elija, unser italienischer Kollege und Actor. Auch das Maskottchen muss eingeteilt und termingerecht begleitet werden. Unter anderem waren wir heute bei den Kids der Volksschule Antholz.
Es gibt eine ganz strenge Zufahrtsgenehmigung zum Stadion, die wir für unsere Medaillenlieferung und unsere Acts erhalten haben – das sogenannte AP ANT ALL VAPP. Lizz hat ihr Auto für die Maskottchenlieferung zur Verfügung gestellt. Ein 7-Sitzer – ABER wir haben nicht bedacht, dass Scheibenflüssigkeit nicht genehmigt ist. Lizz ist nun um 5 Liter Scheibenwasser ärmer 🙂 Aber das Maskottchen ist wieder gut im Stadion gelandet, nachdem sich die Schüler über den Auftritt gefreut haben.
Uli Dorner hat uns ebenfalls besucht. Ein weiterer Kitzbüheler in seiner alten Heimat Antholz. Er unterstützt die Verpflegung und gibt dort, wie er meint – Zitat – „seinen Senf dazu“. Er will zwar nicht darüber reden, aber sein Team schneidet täglich Tausende Limetten für das hier ausgeschenkte Bier (Corona).