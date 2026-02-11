Ebbe auf der Insel der Seligen

Der Ökonom Andreas Wörgötter war viele Jahre am IHS tätig und leitete eine OECD-Abteilung in Paris. Bis heute berät er eine große Bank in Südafrika. Vergangene Woche sprach er auf der Bühne der Alten Gerberei gemeinsam mit der Obfrau des Alumni-Vereins, Irene Giner-Reichl, über das Thema: „Österreich: Vom Gipfelstürmer zum Nachzügler?“



Lange Zeit, sagt Wörgötter, war das Österreichische Wirtschaftswunder für viele Beobachter genau das: ein Wunder. Die ...