Kitzbüheler Anzeiger
Trabrennen Kitzbühel-Reith
Die Trabrennfahrer lieferten sich packende Rennen auf der Schneebahn am Mühlnerfeld in Reith.
Foto: Sabine Huber

Reith

von Sabine Huber
11. Februar 2026

Vierfach-Sieger Zanderigo im Mittelpunkt

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Schneebedingungen ging am Sonntag am Mühlnerfeld in Reith das letzte Trabrennen der diesjährigen Winterserie über die Bühne. Der 1. Nordtiroler Trabrennverein Kitzbühel sorgte einmal mehr für perfekte Organisation. Die Kombination aus Winterkulisse, Pferdestärke und sportlichem Ehrgeiz lockte zahlreiche Besucher an den Rand der Bahn.

Sportlich wurde den Zuschauern einiges geboten: Enge Zieleinläufe, taktisch klug gefahrene Rennen und starke Leistungen der Gespanne prägten den Bewerbstag. Neben den Trabrennen standen auch wieder ein Ponyreiten und ein Norikerfahren am Programm. Zu den prägenden Akteuren zählte einmal mehr Mario Zanderigo, der insgesamt vier Siege einfahren konnte.

Mario Zanderigo gewann vier Rennen
Mit Max Lobell entschied er den ersten Vorlauf für sich, mit Lucky Blue setzte er sich im zweiten Bewerb durch und mit Osborn Boko gewann er den „Preis der Statdgenmeinde Kitzbühel“. Und am Ende hatte Zanderigo mit Bijou Noir auch noch im prestigeträchtigen Finale um den „Preis der Goldenen Gams“ die Nase vorn.

Die Gewinner der einzelnen Rennen

  • Preis Raiffeisenbank Kitzbühel–St. Johann: Max Lobell mit Fahrer Mario Zanderigo (Besitzer: Silvia Nachtschatten).
  • Preis Steuerberater Oberrauch, Seiwald und Partner: Lucky Blue mit Fahrer und Besitzer Christian Höbart.
  • Preis Tourismusverband Kitzbühel: Bijou Noir mit Fahrer Mario Zanderigo (Besitzer: Franz Josef Gruber).
  • Preis Stadtgemeinde Kitzbühel: Osborn Boko mit Fahrer Mario Zanderigo (Besitzer: Franz Josef Gruber).
  • Preis „Goldene Gams“ / Mauracher Erdbau- und Transport GmbH: Bijou Noir mit Fahrer Mario Zanderigo (Besitzer: Franz Josef Gruber).
  • Norikerfahren – Preis der Gemeinde Reith und Kitzbühel Tourismus, Ortsausschuss Reith: Diana mit Fahrer Franz Gruber.
  • Ponyreiten: Tarabas mit Reiterin Anna-Sophie Rameder.
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
Trabrennen Kitzbühel-Reith
© Sabine Huber
