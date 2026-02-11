Vierfach-Sieger Zanderigo im Mittelpunkt

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Schneebedingungen ging am Sonntag am Mühlnerfeld in Reith das letzte Trabrennen der diesjährigen Winterserie über die Bühne. Der 1. Nordtiroler Trabrennverein Kitzbühel sorgte einmal mehr für perfekte Organisation. Die Kombination aus Winterkulisse, Pferdestärke und sportlichem Ehrgeiz lockte zahlreiche Besucher an den Rand der Bahn.



Sportlich wurde den Zuschauern einiges geboten: Enge Zieleinläufe, taktisch klug gefahrene Rennen und starke Leistungen der Gespanne prägten den Bewerbstag. Neben den Trabrennen standen auch wieder ein Ponyreiten und ein Norikerfahren am Programm. Zu den prägenden Akteuren zählte einmal mehr Mario Zanderigo, der insgesamt vier Siege einfahren konnte.



Mario Zanderigo gewann vier Rennen

Mit Max Lobell entschied er den ersten Vorlauf für sich, mit Lucky Blue setzte er sich im zweiten Bewerb durch und mit Osborn Boko gewann er den „Preis der Statdgenmeinde Kitzbühel“. Und am Ende hatte Zanderigo mit Bijou Noir auch noch im prestigeträchtigen Finale um den „Preis der Goldenen Gams“ die Nase vorn.