impetus erneut ausgezeichnet

Ein starker Partner im Recruiting

Das Unternehmen mit Sitz in Kitzbühel unterstützt Klein- und Mittelbetriebe in ganz Österreich bei der Besetzung von Schlüsselpositionen im Fach- und Führungskräftebereich.



Gerade wenn die Zahl passender Bewerbungen gering ist oder intern Ressourcen fehlen, kann eine Personalberatung entlasten und den Prozess effizient begleiten. impetus bietet dafür eine unverbindliche Erstberatung an.

