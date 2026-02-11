Wirtschaft
impetus erneut ausgezeichnet
impetus Personalberatung wurde 2026 erneut mit dem Qualitätssiegel
„Österreichs beste Personalvermittler“der ÖGVS ausgezeichnet.
Die Bewertung stammt von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS), die
179 Vermittlungsunternehmen anonym geprüft hat. Bewertet wurden drei Kriterien: Kundenzufriedenheit, Transparenz der Website und Reaktionsgeschwindigkeit auf Anfragen. Nur wenige Anbieter erzielten in allen Bereichen Bestnoten – impetus zählt dazu.
„Vielen Betrieben fehlen die Ressourcen, wir helfen mit einer strukturierten Personalsuche.“
Elisabeth Klausner
Ein starker Partner im Recruiting
Das Unternehmen mit Sitz in Kitzbühel unterstützt Klein- und Mittelbetriebe in ganz Österreich bei der Besetzung von Schlüsselpositionen im Fach- und Führungskräftebereich.
Gerade wenn die Zahl passender Bewerbungen gering ist oder intern Ressourcen fehlen, kann eine Personalberatung entlasten und den Prozess effizient begleiten. impetus bietet dafür eine unverbindliche Erstberatung an.