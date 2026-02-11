Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Neuer Obmann beim Jagdaufseherverband
Kitzbüheler Anzeiger
Jagdaufseher JHV
Alt-Bezirksobmanan Thomas Viertl, der neu gewählter Obmann Mathias Holaus, Kassier Manfred Auer und BJM-Stv. Hermann Portenkirchner (von links).
Foto: Mathias Holaus
ABO PUR

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
11. Februar 2026

Neuer Obmann beim Jagdaufseherverbandes

Ende Jänner fand im Saal Tirol beim Café Salcher in St. Johann die Bezirksversammlung des Tiroler Jagdaufseherverbandes (TJAV) für den Bezirk Kitzbühel statt. Bezirksobmann Thomas Viertl konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Bezirksjägermeister-Stellvertreter Hermann Portenkirchner sowie den Kassier des Landesverbandes, Manfred Auer, begrüßen. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

In seinem Bericht blickte Thomas Viertl auf zwei J ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche