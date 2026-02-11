Ende Jänner fand im Saal Tirol beim Café Salcher in St. Johann die Bezirksversammlung des Tiroler Jagdaufseherverbandes (TJAV) für den Bezirk Kitzbühel statt. Bezirksobmann Thomas Viertl konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Bezirksjägermeister-Stellvertreter Hermann Portenkirchner sowie den Kassier des Landesverbandes, Manfred Auer, begrüßen. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.



In seinem Bericht blickte Thomas Viertl auf zwei J ...