Kinderfreunde begrüßen Regulierung

Die Kinderfreunde Tirol zeigen sich erfreut, dass nun von Seiten der Politik offensichtlich konkrete Maßnahmen erwogen werden, um junge Menschen vor zu frühem und oft übermäßigem Konsum digitaler Medien und damit auch Konfrontation mit unpassenden Inhalten zu schützen.



„Alle Experten sind sich einig, dass wir als Erwachsene hier eine Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen haben und sie vor den Gefahren im Netz schützen müssen“ ist LAbg Claudia Hagsteiner, Landesvorsitzende der Kinderfreunde Tirol von den angekündigten Altersgrenzen durch die Politik überzeugt.



Gleichzeitig ist den Kinderfreunden klar, dass es nicht bei Altersgrenzen bleiben kann: „Es braucht ein ganzes Maßnahmenbündel, denn Kinder und Jugendliche müssen nicht nur geschützt werden, sondern wir alle müssen auch kompetent werden im Umgang mit den unterschiedlichen digitalen Angeboten“, betont Claudia Hagsteiner.