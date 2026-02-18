Tag 11: Zwischen Medaillen und Momenten der Stille mit Olympiapfarrer Johannes Lackner

Ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit findet im Österreich-Haus statt. Dort bin ich regelmäßig präsent, um mit Athletinnen und Athleten, Betreuern und Gästen ins Gespräch zu kommen. Die Stimmung im österreichischen Team ist sehr gut. Es gab zahlreiche Medaillen, und die Erfolge wurden bis tief in die Nacht gefeiert. Es ist schön, diese Emotionen aus nächster Nähe miterleben zu dürfen.



Ein besonders emotionaler Moment war für mich die Szene beim Slalom der Männer, als der Norweger Atle Lie McGrath, der kurz zuvor seinen Opa verloren hatte, als Führender nach dem ersten Durchgang ausgefallen ist und durch den Schnee in Richtung Wald stapfte, um alleine zu sein. Das hat mich sehr bewegt. Niederlagen gehören zum Sport wie zum Leben, und ich denke, dass der Glaube helfen kann, mit solchen Momenten umzugehen – wie auch im Fall von Eva Pinkelnig. In einem kürzlich erschienenen Interview hat sie gesagt, dass ihr gerade der Glaube an Gott nach ihrem Sturz und ihrer Verletzung im heurigen Sommer die Kraft gegeben hat wiederaufzustehen. Als Christen haben wir immer die Hoffnung auf eine Auferstehung.