Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Vom Pillersee auf das Parkett in der Staatsoper
Kitzbüheler Anzeiger
a_Foto Opernball 2026 (1)
Auf der Feststiege der Staatsoper: Für Anna Mariacher und Florian Pirnbacher erfüllte sich ein Traum. Foto: Pirnbacher
ABO PUR

St. Ulrich

von Margret Klausner
19. Februar 2026

Vom Pillersee auf das Parkett in der Staatsoper

Viele Millionen Zuschauer verfolgen jährlich am Fernsehschirm, wie sich rund 140 junge Paare den Traum erfüllen, am Opernball im Jungdamen- und Herrenkomitee die erste Polonaise auf diesem einzigartigen Parkett zu tanzen. Heuer mittendrin: Anna Mariacher aus Leogang und Florian Pirnbacher aus St. Ulrich.

Die beiden 25-Jährigen sind auf der Tanzfläche schon seit Kindertagen ein Paar, die sich mit dem Auftritt am Opernball einen großen Traum erfüllt hab ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche