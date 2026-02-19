Auf der Feststiege der Staatsoper: Für Anna Mariacher und Florian Pirnbacher erfüllte sich ein Traum. Foto: Pirnbacher
19. Februar 2026
Vom Pillersee auf das Parkett in der Staatsoper
Viele Millionen Zuschauer verfolgen jährlich am Fernsehschirm, wie sich rund 140 junge Paare den Traum erfüllen, am Opernball im Jungdamen- und Herrenkomitee die erste Polonaise auf diesem einzigartigen Parkett zu tanzen. Heuer mittendrin: Anna Mariacher aus Leogang und Florian Pirnbacher aus St. Ulrich.
Die beiden 25-Jährigen sind auf der Tanzfläche schon seit Kindertagen ein Paar, die sich mit dem Auftritt am Opernball einen großen Traum erfüllt hab ...