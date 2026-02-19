Vom Pillersee auf das Parkett in der Staatsoper

Viele Millionen Zuschauer verfolgen jährlich am Fernsehschirm, wie sich rund 140 junge Paare den Traum erfüllen, am Opernball im Jungdamen- und Herrenkomitee die erste Polonaise auf diesem einzigartigen Parkett zu tanzen. Heuer mittendrin: Anna Mariacher aus Leogang und Florian Pirnbacher aus St. Ulrich.



Die beiden 25-Jährigen sind auf der Tanzfläche schon seit Kindertagen ein Paar, die sich mit dem Auftritt am Opernball einen großen Traum erfüllt hab ...