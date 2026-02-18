Mondscheinsprint lockte 150 Starter auf die Buach

Der 24. Mondscheinsprint auf die Buchensteinwand war auch heuer wieder ein voller Erfolg. Der traditionsreiche Skitourenbewerb, veranstaltet von der HG Stoaberg, lockte bei perfekten Bedingungen rund 150 Teilnehmer an den Start. Auf der rund 600 Höhenmeter langen Strecke zeigte sich einmal mehr, wie beliebt dieser Nachtklassiker bei Weltcupläufern ebenso wie bei zahlreichen Hobbysportlern ist.



Den Tagessieg sicherte sich Christoph Hochenwarter v ...