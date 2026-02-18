Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Sport
  3. Mondscheinsprint lockte 150 Starter auf die Buach
Kitzbüheler Anzeiger
Mondscheinsprint_Buchensteinwand.webp
Verena Ritzer (2.v.l.) und Christoph Hochenwarter (2.v.r.) absolvierten die 600 Höhenmeter vom Tal bis auf den Gipfel der Buchensteinwand bei der 24. Ausgabe des Mondscheinsprints am schnellsten. Foto: HG Stoaberg
Foto: HG Stoaberg
ABO PUR

St. Jakob

von Kitzbüheler Anzeiger
18. Februar 2026

Mondscheinsprint lockte 150 Starter auf die Buach

Der 24. Mondscheinsprint auf die Buchensteinwand war auch heuer wieder ein voller Erfolg. Der traditionsreiche Skitourenbewerb, veranstaltet von der HG Stoaberg, lockte bei perfekten Bedingungen rund 150 Teilnehmer an den Start. Auf der rund 600 Höhenmeter langen Strecke zeigte sich einmal mehr, wie beliebt dieser Nachtklassiker bei Weltcupläufern ebenso wie bei zahlreichen Hobbysportlern ist.

Den Tagessieg sicherte sich Christoph Hochenwarter v ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche