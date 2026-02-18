Verena Ritzer (2.v.l.) und Christoph Hochenwarter (2.v.r.) absolvierten die 600 Höhenmeter vom Tal bis auf den Gipfel der Buchensteinwand bei der 24. Ausgabe des Mondscheinsprints am schnellsten. Foto: HG Stoaberg
18. Februar 2026
Mondscheinsprint lockte 150 Starter auf die Buach
Der 24. Mondscheinsprint auf die Buchensteinwand war auch heuer wieder ein voller Erfolg. Der traditionsreiche Skitourenbewerb, veranstaltet von der HG Stoaberg, lockte bei perfekten Bedingungen rund 150 Teilnehmer an den Start. Auf der rund 600 Höhenmeter langen Strecke zeigte sich einmal mehr, wie beliebt dieser Nachtklassiker bei Weltcupläufern ebenso wie bei zahlreichen Hobbysportlern ist.
Den Tagessieg sicherte sich Christoph Hochenwarter v ...