Scheinbar federleicht gleitet Lill Sununu übers Eis. Doch was so einfach ausschaut, ist mit viel Aufwand und Training verbunden.
Foto: Privat
19. Februar 2026
Auf Kufen dem großen Traum entgegen
Eiskunstlaufen fasziniert – das zeigt sich auch bei den Olympischen Spielen in Mailand. Millionen Menschen weltweit verfolgten gebannt die Auftritte der Stars und staunten nicht schlecht, als US-Star Ilia Malinin in seinem Kurzprogramm einen Salto aufs Eis zauberte.
Auch Österreich war einmal eine Hochburg des Eiskunstlaufens. Rot-weiß-rote Athleten holten bereits 20 Olympiamedaillen. Nur in den Sportarten Ski Alpin und Snowboarden war Österreich ...