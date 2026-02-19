Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Lilli Sununu
Scheinbar federleicht gleitet Lill Sununu übers Eis. Doch was so einfach ausschaut, ist mit viel Aufwand und Training verbunden.
Foto: Privat
Kitzbühel

von Sabine Huber
19. Februar 2026

Auf Kufen dem großen Traum entgegen

Eiskunstlaufen fasziniert – das zeigt sich auch bei den Olympischen Spielen in Mailand. Millionen Menschen weltweit verfolgten gebannt die Auftritte der Stars und staunten nicht schlecht, als US-Star Ilia Malinin in seinem Kurzprogramm einen Salto aufs Eis zauberte.

Auch Österreich war einmal eine Hochburg des Eiskunstlaufens. Rot-weiß-rote Athleten holten bereits 20 Olympiamedaillen. Nur in den Sportarten Ski Alpin und Snowboarden war Österreich ...

