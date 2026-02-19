Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Aus dem Hallenbad wird ein Schulgebäude
Kitzbüheler Anzeiger
a_Abriss_Hallenbad_8_20206_Pirnbacher
Die Vorbereitungsarbeiten haben die Mitarbeiter des St. Ulricher Bauhofes abgeschlossen, jetzt sind die Baumaschinen vor dem ehemaligen Badgebäude aufgefahren. Fotos: Pirnbacher
ABO PUR

St. Ulrich

von Margret Klausner
19. Februar 2026

Aus dem Hallenbad wird ein Schulgebäude

Für St. Ulrichs Bürgermeister Martin Mitterer geht nun ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Die Bauarbeiten für das neue Bildungszentrum mit Volksschule, Kindergarten sowie Kinderkrippe haben begonnen. Mit einer ersten Kostenschätzung von rund 7,5 Millionen Euro steht die Gemeinde jedoch vor einer großen Herausforderung.

„Es ist bereits alles auf Schiene“, freut sich Mitterer. Mit den Abbrucharbeiten des ehemaligen Hallenbades wurde sogar einig ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche