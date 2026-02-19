Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
a_Spende Schulfonds_08_2027_Gernot Schwaiger
Die beiden MS-Direktoren Klaus Wechselberger (l.) und Martin Kofler (r.) bedankten sich bei JUZ-Leiterin Gudrun Krepper (hinten Mitte) und den sozial engagierten Jugendlichen für die großzügige Spende.

St. Johann

von Gernot Schwaiger
19. Februar 2026

Jugendzentrum spendet für den Schulfonds

Hilfsbedürftige Familien werden bei schulischen Aktivitäten ihrer Kinder seit vielen Jahren aus dem Schulfonds der St. Johanner Mittelschulen unterstützt.

Dass dieser „soziale Topf“ immer wieder mit Spenden aufgefüllt wird, freut die beiden Direktoren Martin Kofler und Klaus Wechselberger: „Mit diesem Geld können wir nach genauer Abklärung betroffenen Schülern die Teilnahme an Schulveranstaltungen oder eine Tagesbetreuung ermöglichen.“

Kürzlich gab es dafür erneut eine großzügige Spende vom Jugendzentrum St. Johann. Gudrun Krepper – Leiterin des Jugendzentrums – überreichte den Spendenbetrag von 1.000 Euro, der mit ihrem jungen Team beim letzten Baby- und Kinderflohmarkt erwirtschaftet wurde. Die Aktion wurde von heimischen Unternehmen materiell unterstützt.

Das JUZ-Team bereitet sich bereits auf den nächsten Flohmarkt am 22. März im Kaisersaal vor.
Motivation dafür waren die lobenden Worte der Direktoren Martin Kofler und Klaus Wechselberger, die sich bei Gudrun Krepper und den beteiligten Schülern bedankten.

