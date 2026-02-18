Frau von Lawine verschüttet

Am Mittwochvormittag ist es in Kirchberg zu einem Lawinenabgang gekommen. Gegen 10.43 Uhr ging im Bereich „Brunn“ nahe dem Skigebiet eine Lawine nieder, die einen Wintersportler erfasste und verschüttete.



Es soll sich um eine Frau gehandelt haben. Sie konnte nach kurzer Zeit geborgen werden, musste jedoch noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde die Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.