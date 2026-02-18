Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
oamtc-pixabay
Symbolfoto
Foto: Pixabay

Meldungen

von Kitzbüheler Anzeiger
18. Februar 2026

Frau von Lawine verschüttet

Am Mittwochvormittag ist es in Kirchberg zu einem Lawinenabgang gekommen. Gegen 10.43 Uhr ging im Bereich „Brunn“ nahe dem Skigebiet eine Lawine nieder, die einen Wintersportler erfasste und verschüttete.

Es soll sich um eine Frau gehandelt haben. Sie konnte nach kurzer Zeit geborgen werden, musste jedoch noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde die Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Weitere Artikel:

oamtc-pixabay

Meldungen

18.02.2026

Wintersportler verschüttet

Lawinenabgang in Kirchberg: Ein Wintersportler wurde am Mittwochvormittag im Bereich „Brunn“ verschüttet. Er konnte rasch geborgen werden, musste reanimiert werden und wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Olympiapfarrer Johannes Lackner

Kitzbühel

18.02.2026

Zwischen Medaillen und Momenten der Stille

Olympiapfarrer Johannes Lackner begleitet das Österreichische Team während der Olympischen Spiele. Wie sein Tag genau abläuft, beschreibt er in unserem Olympia-Tagebuch.

Fasching Edeltraute.webp

Brixen

18.02.2026

Faschingsfreude bei Edelraute

Die Kindergruppe des Trachtenvereins Edelraute St. Johann in Tirol feierte am 13. Februar eine fröhliche Faschingsfeier mit Spielen, Musik und Tanz. Im Anschluss probten die Erwachsenen mit viel Engagement und Humor für ihr Programm.

weitau-kuche-2

Bezirk

18.02.2026

Ausbildung mit Zukunft

Von der Haushaltungsschule zur modernen Ausbildung mit Zukunft: Die Fachschule Weitau bietet heute vielfältige Chancen – von Agrotourismus bis Pflege. Noch bis 27. Februar können sich interessierte Schüler anmelden.

whatsapp-image-2026-02-18-at-08

Meldungen

18.02.2026

Auto stürzte in Aschauer Ache

Ein Pkw ist am Dienstag in Kirchberg von der Straße abgekommen und in der Aschauer Ache zum Liegen gekommen. Zwei Insassen wurden verletzt – die Beifahrerin musste von der Feuerwehr mit einem Kran aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Lehrlinge
ABO PUR

Bezirk

18.02.2026

811 Lehrlinge im Bezirk in Ausbildung

Im Bezirk Kitzbühel gibt es derzeit insgesamt 811 Lehrlinge – ein Minus von ca. 8,5 Prozent.

a-frauenberatung-8-2026-chatgpt-2
ABO PUR

Bezirk

18.02.2026

Seit 15 Jahren Hilfe von Frauen für Frauen in Not

Ein Ort, der Sicherheit gibt: Seit 15 Jahren finden Frauen und Mädchen im Frauenberatungszentrum in St. Johann Hilfe in Not und bekommen Unterstützung. Der aktuelle Bericht zeigt: Der Bedarf ist hoch.

a-highress-vvt-winter-hans20zollmedia-2
ABO PUR

St. Johann

18.02.2026

St. Johanner Ortsbus bleibt weiter auf der Strecke

Große Empörung in St. Johann: Der geplante Ortsbus wird erneut auf unbestimmte Zeit verschoben. Bürgermeister Stefan Seiwald spricht von „Unterlandignoranz“ und kritisiert die Sparpolitik von Land Tirol und Verkehrsverbund scharf. Während anderswo der Öffi-Ausbau vorangetrieben wird, fühlt sich das Unterland benachteiligt.

